”Я разобью тебе лицо”. Недовольный клиент, пославший в соцсети владельца автомастерской, должен заплатить 3000 евро

В начале прошлого года мужчина привез свой раритетный автомобиль Opel Manta (выпускался в Германии в 70-е годы - прим. RusDelfi) в автомастерскую для покраски. Стороны договорились, что кроме покраски стоимостью 10 000 евро будут произведены еще кое-какие работы. Когда авто было покрашено и его стали собирать, выяснилось, что владелец не готов выложить за это ту сумму, о которой шла речь изначально. Автомобиль вернули клиенту, но без запчастей. После этого владелец транспортного средства стал забрасывать хозяина автомастерской злобными сообщениями и оскорблять прилюдно в интернете.

”Иди на ..., урод”, ”Я разобью тебе лицо”, ”Я уничтожу тебя”, ”Ты конченный ...., — это лишь некоторые примеры.

В социальных сетях мужчина написал, что покраска была произведена некачественно и фирма испортила машину. На протяжении всего прошлого года он продолжал писать о владельце мастерской гадости, чем вынудил последнего нанять адвоката и обратиться в суд.

В апреле этого года суд вынес решение пользу истца. По оценке суда, непристойные комментарии и недостоверные нанесли урон имиджу автомастерской. По решению суда, автор комментариев должен опровергнуть недостоверные факты, а также выплатить пострадавшему 3000 евро. Кроме того, он должен покрыть процессуальные расходы на сумму около 15000 евро.