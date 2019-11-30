"Я пыталась рассказать, но не смогла подобрать слов". Приемный дед десять лет использовал внучку в сексуальных целях

В детстве она никому об этом не рассказывала, так так даже не знала, как описать все происходящее, и хотела защитить семью.

Грета говорит, что новый муж бабушки использовал ее для получения сексуального удовлетворения десять лет подряд начиная с ее трехлетия.

Мужчина был старшее ее примерно на 50 лет. Он неоднократно клал ей в рот свой детородный орган, терся им о ее половые органы, заставлял ее трогать свое влагалище и мастурбировать, трогал ее половой орган как рукой, так и ртом. Один раз он даже попытался вставить свой пенис во влагалище девочки (на тот момент ей было пять лет), но прекратил, так как она пожаловалась на боль.

Кроме того, мужчина неоднократно показывал ребенку файлы с порнографическим содержанием, просил ее сымитировать увиденное и занимался самоудовлетворением на глазах у девочки.

Эти случаи происходили, когда Грете гостила у бабушки с дедушкой: на рождество, летом, во время каникул. В те моменты, когда бабушка находилась в другой комнате, ее не было дома или она спала.

В возрасте четырех-пяти лет Грета попыталась рассказать все матери, но не нашла подходящих слов. Сейчас она говорит, что если бы в детском саду было сексуальное воспитание — как называются половые органы, какие отношения нормальны между членами семьи, какие — нет-, то ей было бы легче объясниться.

”Моя мама ничего не поняла, когда я попыталась ей рассказать. И тогда я сказала, что это неважно”, — вспоминает девушка.

Дед же говорил, это происходящее между ними — секрет, который никому нельзя рассказывать.