"Я пыталась рассказать, но не смогла подобрать слов". Приемный дед десять лет использовал внучку в сексуальных целях

К 13-летнему возрасту Грете уже находилась в глубокой депрессии и однажды не выдержала. ”Я стала кричать маме, что она не знает, что мне пришлось пережить, на что она спросила, не обижает ли меня кто-то. И я начала истерично плакать”, — вспоминает девушка. Мать проявила настойчивость и Грете призналась, в чем дело. Женщина позвонила в полицию, хотя девочка и просила этого не делать. ”Как только я рассказала, то пожалела. Я знала, что это испортит наши семейные отношения. Я чувствовала большую ответственность”.
Все эти года приемный дед помогал семье материально, оплачивал совместные поездки, в которых, впрочем, также использовал Грете. Отношения между мамой и бабушкой в последнее время тоже наладились, и девочка считала, что не должна все рушить. ”Я чувствовала, что должна делать это для своей семьи”, — объясняет она.
Кроме того, какое-то время мать Греты работала под началом деда, и это была работа, которая позволяла ей проводить больше времени дома с дочерью. Этого Грете тоже лишаться не хотела.
Что касается деда, то он работал в крупной кампании на хорошей должности, связанной с ИТ. По словам Грете, он был импульсивный и надменный, но о семье всегда говорил хорошо. Когда девочка была маленькая, то думала, что все дедушки такие, ненормальность ситуации она осознала только к 11-летнему возрасту. Но даже после этого она продолжала терпеть, в том числе чтобы проводить время с бабушкой. Она переживала за нее, так как бабушка не работала и материально зависела от мужа.
Несмотря на то, что происходило у нее внутри, на людях Грете пыталась выглядеть веселой и жизнерадостной. ”Я очень хорошо умела маскироваться, так так всю жизнь мне приходилось скрываться. Моим друзьям и в голову не могло прийти, что накануне пыталась свести счеты с жизнью”.
Действительно, начиная с 11 лет Грете несколько раз пыталась совершить самоубийство. Когда пять лет назад дело оказалось в полиции, ей предложили помощь. Психиатр диагностировал у девочки депрессию, пищевые нарушения и панические атаки.
Бабушка Грете до сих пор не верит в том, что случилось. Она утверждает, что это невозможно, поскольку она сама всегда находилась рядом, и что девочке просто не хватает внимания. Женщина уехала из Эстонии и больше не общается ни с Грете, ни с ее матерью.
Сейчас Грете чувствует, что почти поправилась, но с мужчинами старше нее в одной комнате находиться не может. ”Меня трясет, начинаю нервничать”, — говорит она и добавляет, что не представляет, что когда-либо будет заниматься сексом с мужчиной.
Всем, кто пережил в детстве нечто подобное, Грете советует обратиться за помощью, хотя бы в группу поддержки.
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