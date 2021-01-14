Я приношу извинения. Чем запомнился Юри Ратас на посту премьер-министра

Центристская партия проиграла выборы в 2019 году. Первое место заняла Партия реформ, центристы — второе. Поэтому именно реформистам президент предложила сформировать правительство. Варианта было два: реформисты + центристы, или реформисты + соцдемы + Isamaa. Из обоих ничего не получилось. Тогда инициативу в свои руки взяли центристы. Чтобы набрать нужное количество голосов и создать коалиционное правительство, центристы вынуждены были пойти "на сделку с дьяволом" — позвать в правительство партию EKRE. Так и получился союз EKREIKE — Центристская партия, EKRE и Isamaa, во главе с Юри Ратасом.

Еще до выборов никто не верил в подобный расклад, а все лидеры партии отрицали коалицию с консерваторами. Это был первый шаг Юри Ратаса, за который ему досталось неоднократно: "Вы не держите свое слово, так как допустили к власти право-радикалов", — писали тогда в комментариях читатели Delfi.

Приношу извинения!

Время шло. Первый скандал — "увольнение" главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Новый министр внутренних дел Март Хельме попросил его покинуть пост, но на это не было веских причин. Позже все стороны договорились, Вахер остался на своем посту, а в сети появилось говорящее фото. Со временем таких фотографий больше не публиковали, а кризисы заканчивались все больнее.



Mart Helme, Mailis Reps, Jüri Ratas ja Martin Helme kohtumine Martin Helme suvilas. Foto: Facebook/Martin Helme

Главный страх Юри Ратаса за эти неполные два года — воскресные передачи на "домашней" радиостанции EKRE, где по выходным семейство Хельме рассуждает на самые разнообразные темы. Именно там Март и Мартин назвали премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей, избранного президента США Байдена коррупционером (после чего Хельме-старший покинул министерский пост). Перечислять все скандалы с Хельме — долго и бессмысленно. Одно ясно — именно их действия расшатывали кресло под премьером, вызывали негодование правительством и его главой — Юри Ратасом. А извинения Ратаса после системного скандала стали народной шуткой.

Эксклюзивный кризис

В марте 2020 года государство, как и весь остальной мир, столкнулось с неизведанным вирусом — COVID-19. Именно на плечи главы правительства легли обязанности принимать решения, которые до этого никто не принимал. В середине марта впервые в новейшей истории ввели чрезвычайное положение, обязали сидеть дома и мыть руки.