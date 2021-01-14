Я приношу извинения. Чем запомнился Юри Ратас на посту премьер-министра

13 января Юри Ратас подал заявление об отставке с поста премьер-министра. Провожая его с этого поста, RusDelfi вспоминает извинения за соратников по коалиции, борьбу с коронавирусом и колебания рейтингов главы правительства.
Центристская партия проиграла выборы в 2019 году. Первое место заняла Партия реформ, центристы — второе. Поэтому именно реформистам президент предложила сформировать правительство. Варианта было два: реформисты + центристы, или реформисты + соцдемы + Isamaa. Из обоих ничего не получилось. Тогда инициативу в свои руки взяли центристы. Чтобы набрать нужное количество голосов и создать коалиционное правительство, центристы вынуждены были пойти "на сделку с дьяволом" — позвать в правительство партию EKRE. Так и получился союз EKREIKE — Центристская партия, EKRE и Isamaa, во главе с Юри Ратасом.
Еще до выборов никто не верил в подобный расклад, а все лидеры партии отрицали коалицию с консерваторами. Это был первый шаг Юри Ратаса, за который ему досталось неоднократно: "Вы не держите свое слово, так как допустили к власти право-радикалов", — писали тогда в комментариях читатели Delfi.
Приношу извинения!
Время шло. Первый скандал — "увольнение" главы Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Новый министр внутренних дел Март Хельме попросил его покинуть пост, но на это не было веских причин. Позже все стороны договорились, Вахер остался на своем посту, а в сети появилось говорящее фото. Со временем таких фотографий больше не публиковали, а кризисы заканчивались все больнее.
Главный страх Юри Ратаса за эти неполные два года — воскресные передачи на "домашней" радиостанции EKRE, где по выходным семейство Хельме рассуждает на самые разнообразные темы. Именно там Март и Мартин назвали премьер-министра Финляндии Санну Марин продавщицей, избранного президента США Байдена коррупционером (после чего Хельме-старший покинул министерский пост). Перечислять все скандалы с Хельме — долго и бессмысленно. Одно ясно — именно их действия расшатывали кресло под премьером, вызывали негодование правительством и его главой — Юри Ратасом. А извинения Ратаса после системного скандала стали народной шуткой.
Эксклюзивный кризис
В марте 2020 года государство, как и весь остальной мир, столкнулось с неизведанным вирусом — COVID-19. Именно на плечи главы правительства легли обязанности принимать решения, которые до этого никто не принимал. В середине марта впервые в новейшей истории ввели чрезвычайное положение, обязали сидеть дома и мыть руки.
С первой волной, по оценке конкурентов, правительство справилось хорошо — на твердую четверку. Большого количества смертей удалось избежать, а Касса по безработице позаботилась о достатке граждан — выплатила часть потерянной зарплаты. Эстония не принимала диких ограничений, как некоторые другие европейские страны, не потребовался комендантский час и ограничение передвижения по стране.
Другие заслуги
Во второй срок на посту премьера у Юри Ратаса было не так много времени, чтобы проявить себя. Заступил он на пост в апреле 2019 года. Вспоминая заслуги, можно вспомнить увеличение пенсии на 7 евро (индексация, которую придумали не центристы, добавила еще 38 евро, но она произошла бы при любом правительстве), внимание к региону Ида-Вирумаа, поддержку строительства Rail Baltic, обещание продолжать финансирование Сил обороны (не менее 2% от ВВП) и всяческое укрепление зарубежных связей (Финляндия, Украина, Великобритания).
Из негатива вспоминают его решения поддержать референдум о браке, реформу второй пенсионной ступени, ограничение на допуск в страну иностранной рабочей силы. Всё это были не инициативы Ратаса, а часть сделки с коалиционными партнерами. Но все равно — отвечать пришлось ему. А про спорные решения Юри Ратаса с 2017 года можете прочитать здесь.
Все равно лидер
Несмотря на постоянные нападки оппозиции, рейтинг Юри Ратаса только рос. В декабре 2019 года результаты опроса показали, что в качестве главы правительства его поддерживают 37% респондентов. Основного политического конкурента — Каю Каллас — видели на этом посту лишь 25%. За неполный год ситуация не слишком изменилась: в октябре 2020 года Ратас в роли премьера был мечтой 32% опрошенных, а Кая Каллас — 23%. Замыкал тройку лидеров Март Хельме — 9%.
Ушел красиво
Ратас позвал в правительство EKRE, а потом разменял свой же пост, чтобы консерваторы покинули министерские посты. За эти два года было очень много спорных, а иногда и позорных действий правительства, но в итоге все закончилось максимально корректно. Ведь Юри Ратас удивил всех. Его всегда критиковали за желание быть у власти любой ценой. Когда эта цена стала предельно велика, но еще допустима (к нему лично претензий от КаПо по поводу строительства района Porto Franco не было), председатель Keskerakond покинул пост премьер-министра, отказался от поста министра в следующей коалиции и с чистой душой продолжит работу в Рийгикогу. Желаем ему удачи!
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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