"Я приехал из Финляндии в Таллинн, но меньше чем за сутки мне сообщили — я не нужен". Читатель RusDelfi о плохой организации съемок

"Я приехал из Финляндии для съемки в этом фильме, но меньше чем за сутки мне сообщили, что я не приму участие в них. Хотя мне целый месяц обещали и присылали на э-почту всякие контракты. Даты были известны заранее, поэтому я купил билет Хельсинки-Таллинн.

Кто мне теперь оплатит мой приезд и одежду, которую я сам покупал для съемок?"

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