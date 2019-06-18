18.06.2019, 19:10
"Я приехал из Финляндии в Таллинн, но меньше чем за сутки мне сообщили — я не нужен". Читатель RusDelfi о плохой организации съемок(16)
кто оплатит билеты?
Читатель RusDelfi сообщил, что он купил билеты до Таллинна и одежду для съемок. Но в итоге ему отказали в участии меньше чем за сутки до съемок.
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