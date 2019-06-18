18.06.2019, 19:10

"Я приехал из Финляндии в Таллинн, но меньше чем за сутки мне сообщили — я не нужен". Читатель RusDelfi о плохой организации съемок

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кто оплатит билеты?
rus.delfi.ee
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Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019
Christopher Nolani võttegrupi saabumine Tallinna 11.06.2019Foto: Andres Putting

Читатель RusDelfi сообщил, что он купил билеты до Таллинна и одежду для съемок. Но в итоге ему отказали в участии меньше чем за сутки до съемок.

"Я приехал из Финляндии для съемки в этом фильме, но меньше чем за сутки мне сообщили, что я не приму участие в них. Хотя мне целый месяц обещали и присылали на э-почту всякие контракты. Даты были известны заранее, поэтому я купил билет Хельсинки-Таллинн.

Кто мне теперь оплатит мой приезд и одежду, которую я сам покупал для съемок?"

Свои комментарии о съемках Кристофера Нолана в Горхолле можете отправлять на почту: rus@delfi.ee

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