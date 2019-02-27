27.02.2019, 11:35

”Я представил, как люди со всего мира приезжают сюда молиться". Белорусский проповедник имеет на Эстонию большие планы

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rus.delfi.ee
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”Я представил, как люди со всего мира приезжают сюда молиться". Белорусский проповедник имеет на Эстонию большие планы
Erakogu

Международное движение, основанное белорусским пастором Сергеем Шидловским, приобрело в центре Азери несколько участков земли. Конечная цель — евангелизация Эстонии, пишет Eesti Eskpress.

Шидловский является основателем и лидером Движения искателей Бога. В последнее время больше всего времени проводит в Эстонии, но проживал также в Киеве и Москве.

В 2018 году он приехал в Азери в гости к своему другу. ”Прогулялся по центру Азери и в один прекрасный момент почувствовал непреодолимое желание помолиться. Я стал молиться и представил, как люди со всего мира приезжают в Эстонию молиться: из Южной Кореи, Америки, Китая, Африки, Индии, — рассказал мужчина. — После этого я услышал, как бог говорит: Эстония, моя Эстония. Я почувствовал его любовь, боль, радость и заботу об Эстонии”.

Так было решено построить в маленьком промышленном городке молитвенную школу, и зарегистрированная три года назад Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine MTÜ приобрела в центре Азери шесть участков. По словам Шидловского, большую часть потраченных на приобретение земли денег (около 50 000 долларов) пожертвовал один американский дальнобойщик, пожелавший внести свой вклад в ”духовное пробуждение” Эстонии.

Пастор не знает, на что будет строить и запускать школу, но верит, что если бог дал видение, то даст и средства.

Шидловский склоняет местные приходы к сотрудничеству с целью провести летом в Эстонии конференцию духовных лиц на 500 участников. Помимо прочего, он планирует пригласить в Эстонию известнейшего проповедника Дэвида Йонги Чо (David Yonggi Cho). В 2020 году на день восстановления независимости Шидловский намерен привлечь в Эстонию 20 000 молельщиков.

Шидловский является автором книги ”Пенуэл”, предисловие к которой написал скандально известный украинский проповедник нигерийского происхождения Саандей Аделаджа. На Украине Аделаджа находился под следствием в связи с мошенничеством и финансовыми махинациями.
Шидловский говорит, что книга вышла еще до предъявления обвинений.

Эстонские церкви относятся к планам Шидловского с осторожностью. ”Его желание неплохое, но приходы интересуются, почему это важно для них”, — говорит один пастор.

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