”Я представил, как люди со всего мира приезжают сюда молиться". Белорусский проповедник имеет на Эстонию большие планы

Шидловский является основателем и лидером Движения искателей Бога. В последнее время больше всего времени проводит в Эстонии, но проживал также в Киеве и Москве.

В 2018 году он приехал в Азери в гости к своему другу. ”Прогулялся по центру Азери и в один прекрасный момент почувствовал непреодолимое желание помолиться. Я стал молиться и представил, как люди со всего мира приезжают в Эстонию молиться: из Южной Кореи, Америки, Китая, Африки, Индии, — рассказал мужчина. — После этого я услышал, как бог говорит: Эстония, моя Эстония. Я почувствовал его любовь, боль, радость и заботу об Эстонии”.

Так было решено построить в маленьком промышленном городке молитвенную школу, и зарегистрированная три года назад Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine MTÜ приобрела в центре Азери шесть участков. По словам Шидловского, большую часть потраченных на приобретение земли денег (около 50 000 долларов) пожертвовал один американский дальнобойщик, пожелавший внести свой вклад в ”духовное пробуждение” Эстонии.

Пастор не знает, на что будет строить и запускать школу, но верит, что если бог дал видение, то даст и средства.

Шидловский склоняет местные приходы к сотрудничеству с целью провести летом в Эстонии конференцию духовных лиц на 500 участников. Помимо прочего, он планирует пригласить в Эстонию известнейшего проповедника Дэвида Йонги Чо (David Yonggi Cho). В 2020 году на день восстановления независимости Шидловский намерен привлечь в Эстонию 20 000 молельщиков.