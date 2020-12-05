"Я останусь в изоляции". Юри Ратас обнародовал результат теста на коронавирус

Ратас сдал тест на коронавирус. Сегодня в соцсети он обнародовал результат теста.

"Результат теста на COVID-19 оказался отрицательным, и я чувствую себя очень хорошо. Согласно указаниям Департамента здоровья, я останусь в изоляции до того, как тест, сделанный на 10-ый день после контакта с зараженным, будет отрицательным. Это прояснится в предстоящую субботу. А пока я буду работать удаленно и, конечно же, следовать руководству Департамента здравоохранения для тех, кто находился в тесном контакте с заражённым COVID-19", — сообщил Ратас.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что во вторник по работе контактировала с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус.

Теперь Кальюлайд считается контактным лицом и поэтому тоже должна оставаться в самоизоляции, поэтому она отменила все физические встречи на следующей неделе.

Кальюлайд уже сдала тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Она говорит, что чувствует себя хорошо.

Президент уже не первый раз сдает тест на коронавирус. Первый раз она сдавала его еще весной а марте, а последний раз — в начале ноября. Оба раза результат теста был отрицательный.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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