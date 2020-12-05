"Я останусь в изоляции". Юри Ратас обнародовал результат теста на коронавирус(18)
Вчера премьер-министр Юри Ратас во время своего визита на Северо-Восток Эстонии узнал, что контактировал с больным коронавирусом.
Вчера премьер-министр Юри Ратас во время своего визита на Северо-Восток Эстонии узнал, что контактировал с больным коронавирусом.
Ратас сдал тест на коронавирус. Сегодня в соцсети он обнародовал результат теста.
"Результат теста на COVID-19 оказался отрицательным, и я чувствую себя очень хорошо. Согласно указаниям Департамента здоровья, я останусь в изоляции до того, как тест, сделанный на 10-ый день после контакта с зараженным, будет отрицательным. Это прояснится в предстоящую субботу. А пока я буду работать удаленно и, конечно же, следовать руководству Департамента здравоохранения для тех, кто находился в тесном контакте с заражённым COVID-19", — сообщил Ратас.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что во вторник по работе контактировала с человеком, у которого позже диагностировали коронавирус.
Теперь Кальюлайд считается контактным лицом и поэтому тоже должна оставаться в самоизоляции, поэтому она отменила все физические встречи на следующей неделе.
Кальюлайд уже сдала тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Она говорит, что чувствует себя хорошо.
Президент уже не первый раз сдает тест на коронавирус. Первый раз она сдавала его еще весной а марте, а последний раз — в начале ноября. Оба раза результат теста был отрицательный.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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