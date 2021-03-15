"Я обознался. Я виноват". Нерассказанная история нападения на доктора Тальвинга(1)
Самое нашумевшее преступление последних месяцев — нападение на доктора Пеэпа Тальвинга — полиция раскрыла при помощи камер видеонаблюдения, пишет Eesti Ekspress.
Самое нашумевшее преступление последних месяцев — нападение на доктора Пеэпа Тальвинга — полиция раскрыла при помощи камер видеонаблюдения, пишет Eesti Ekspress.
Вечером 3 февраля, около семи часов, главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг закончил работу и направился на парковку возле больницы к своему серому Mercedes-Benz.
На улице было около пяти градусов мороза и стекла автомобиля запотели. Тальвинг сел в машину, как внезапно возле двери со стороны водителя появился незнакомый мужчина. Незнакомец открыл дверь и сказал что-то на русском языке, что для имеющего шведское гражданство Тальвинга послышалось как ”угроза или оскорбление”. Сначала доктор подумал, что его хотят ограбить, но мужчина вылил на него какую-то жидкость.
Возраст около 30 лет, рост 175-180, широкое лицо, квадратный подбородок, был одет в короткую куртку, полосатую лыжную шапку, мог быть в перчатках. Так Тальвинг описал нападавшего.
В первые секунды Тальвингу показалось, что его облили кислотой или бензином. Он с ужасом ждал, что нападавший зажжет спичку и бросит в него. Но это не произошло. Тальвинг попытался закрыть дверь машины и после небольшой потасовки ему это удалось. Нападавший стал убегать. Тальвинг бросился за ним, но вывихнул мышцу и понял, что пытаться догнать преступника — опасно.
Тальвинг вернулся к машине, возле которой лежала желтая канистра с надписью Bardahl Hand Cleaner, на дне оставалось немного жидкости. Сев в машину, доктор почувствовал запах мочи. Он промыл глаза снегом.
Тальвинг позвонили в полицию. За 15 минут полицейские прибыли на место. Они сообщили, что нужно написать заявление. Тальвинг предложил им взять канистру на экспертизу, на что полицейские, по его словам, ответили, что при морозе отпечатков пальцев не остается.
Тогда Тальвинг взял пакет, положил туда канистру и поехал в отделение экстренное медицины, где сдал жидкость на анализ. На пути в EMO он понял, что с машиной что-то не то. Он вышел и обнаружил, что заднее колесо проколото. Тальвинг оставил машину на парковке и заказал такси.
Полиция опросила его уже ночью 4 февраля. Тальвинг сказал, что не знает, кто мог совершить на него нападение, но назвал имя Андрея Вестеринена, который незадолго до этого звонил Ирье Лусар и выложил запись разговора в сеть.
”Нам, членам научного совета, неоднократно угрожали, — сказал Тальвинг. — Известно, что существует множество антимасочников, сторонников теории заговора, противников вакцинации. Я подумал, что между деятельностью в научном совете и этим нападением есть связь”. Тальвинг сказал, что нападавший внешне был похож на Вестеринена, но добавил, что тот не мог бы из-за протеза ноги бежать так быстро.
Полицейские думали недолго и уже вечером 4 февраля задержали Вестеринена в его доме в Виймси. Вестеринен свою причастность к нападению отрицал, кроме того, у него было алиби. Также он отметил, что из-за протеза не может бегать и что даже ходить тяжело, а в Мустамяэ он практически не бывает. Полиция отпустила задержанного.
Следствие продолжилось. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения с соседних зданий. Им открылась картина, как мужчина в зеленом жилете со светоотражателями зашел на парковку и присел на корточки возле правого заднего колеса автомобиля Тальвинга. После этого он снял жилет, сел в белый Audi Q7 и уехал.
Было несложно установить, что на внедорожнике разъезжал Тоомас Уилсон, известный в криминальных кругах как Konksu-Tom. Официально он работал в фирме Ritori, а в адресе электронной почты называл себя не иначе, как krahv777.
Также камеры запечатлели Уилсона, когда тот вечером напал на Тальвинга.
8 февраля окружной прокурор Келли Круусимяги выдала распоряжение о проведении обыска в доме Уилсона в Мурасте. Самого Уилсона на месте не оказалось, а жена сообщила, что он в командировке, предположительно в Украине. ”Сам он мне не сказал, куда едет, а я и не спрашивала”. Она рассказала, что звонила ему, но никто ни с одного из номеров не отвечал. Один раз трубку взяла какая-то женщина, то тут же сбросила. Автомобиль Audi остался дома. Как сказала жена, пользуется им обычно она сама, а муж ездит на Bentley.
9 февраля полицейские задержали коллегу Уилсона Пеэтера Ильвеса, который был за рулем Audi, когда Уилсон проткнул колесо машины Тальвинга.
Ильвес провел ночь в арестном доме и утром рассказал, что 3 февраля встретил Тоомаса в ресторане и тот сообщил, что ему нужно с кем-то встретиться возле Северо-Эстонской региональной больницы. На парковке они вышли ”посмотреть на какой-то Mercedes”. Что это за машина, Уилсон не уточнил. Мужчины походили по парковке, а потом поехали по делам. В строительном магазине Уилсон купил маски для работы, жилет со светоотражателем, черные штаны. Ильвес предположил, что для приехавшего из Украины строителя. Через какое-то время Уилсон надел жилет и отошел, попросив подъехать за ним.
На следующий день Уилсон дал Ильвесу визитку адвоката и посоветовал в случае необходимости обратиться к нему. На тот момент Ильвес еще не знал, что произошло.
”Я не понимаю Тоомаса, почему он это сделан. Я от всего этого в недоумении. Тоомас работает, получает зарплату. Не понимаю, зачем он так поступил”, — добавил Ильвес.
Ильвеса отпустили, а Уилсона объявили в розыск. В итоге он сам пришел в полицию и сообщил, что хотел напасть на другого человека.
”Я просто обознался. Я очень виноват. Ничего подобного больше не повторится. Я вынес большой урок. [–] Приношу доктору свои извинения и раскаиваюсь в том, что сделал. Я не хотел оскорбить доктора”, — заявил он.
По словам Уилсона, мочу он взял дома из емкости для канализации. На вопрос о том, на кого он хотел напасть и зачем, Уилсон не ответил. Он лишь сообщил, что машины тоже перепутали, поскольку было темно и погодные условия были плохими (хотя машину на парковке он искал в светлое время суток — прим.ред.)
На следующий же день судья Эва Попова утвердила соглашение между Вилсоном и прокурором Дианой Хелила. Мужчина получил полгода тюрьмы, из которых реально должен был отсидел месяц и 15 дней. Остальное — условно с испытательным сроком в один год.
”Я полностью признаю свою вину и мне очень стыдно”, — сообщил Уилсон. 12 февраля его доставили в Таллиннскую тюрьму.
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