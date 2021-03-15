"Я обознался. Я виноват". Нерассказанная история нападения на доктора Тальвинга

Вечером 3 февраля, около семи часов, главный врач Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг закончил работу и направился на парковку возле больницы к своему серому Mercedes-Benz.

На улице было около пяти градусов мороза и стекла автомобиля запотели. Тальвинг сел в машину, как внезапно возле двери со стороны водителя появился незнакомый мужчина. Незнакомец открыл дверь и сказал что-то на русском языке, что для имеющего шведское гражданство Тальвинга послышалось как ”угроза или оскорбление”. Сначала доктор подумал, что его хотят ограбить, но мужчина вылил на него какую-то жидкость.

Возраст около 30 лет, рост 175-180, широкое лицо, квадратный подбородок, был одет в короткую куртку, полосатую лыжную шапку, мог быть в перчатках. Так Тальвинг описал нападавшего.

В первые секунды Тальвингу показалось, что его облили кислотой или бензином. Он с ужасом ждал, что нападавший зажжет спичку и бросит в него. Но это не произошло. Тальвинг попытался закрыть дверь машины и после небольшой потасовки ему это удалось. Нападавший стал убегать. Тальвинг бросился за ним, но вывихнул мышцу и понял, что пытаться догнать преступника — опасно.

Тальвинг вернулся к машине, возле которой лежала желтая канистра с надписью Bardahl Hand Cleaner, на дне оставалось немного жидкости. Сев в машину, доктор почувствовал запах мочи. Он промыл глаза снегом.

Тальвинг позвонили в полицию. За 15 минут полицейские прибыли на место. Они сообщили, что нужно написать заявление. Тальвинг предложил им взять канистру на экспертизу, на что полицейские, по его словам, ответили, что при морозе отпечатков пальцев не остается.

Тогда Тальвинг взял пакет, положил туда канистру и поехал в отделение экстренное медицины, где сдал жидкость на анализ. На пути в EMO он понял, что с машиной что-то не то. Он вышел и обнаружил, что заднее колесо проколото. Тальвинг оставил машину на парковке и заказал такси.

Полиция опросила его уже ночью 4 февраля. Тальвинг сказал, что не знает, кто мог совершить на него нападение, но назвал имя Андрея Вестеринена, который незадолго до этого звонил Ирье Лусар и выложил запись разговора в сеть.