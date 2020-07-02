"Я никогда не желал никому плохого": оказавшийся в центре скандала директор театра "Эстония" отправил работникам письмо с извинениями

"Дорогие работники "Эстонии"!

Искренне и от души благодарю всех вас за поддержку в течение последней эмоциональной и сложной недели. Особенно сейчас, когда время отпусков и расслабления и у нас у всех в мыслях другое, чем наш общий театр и происходящее там. Ваша поддержка и добрые слова значили и значат для меня очень много. Ценю это от души.

Хочу извиниться перед всеми вами. Извиниться за то, что в течение последней недели пострадал наш театр, рабочее настроение всех нас, ваше тоже. Искренне извиняюсь перед каждым из вас, потому что благополучие всех вас для меня очень важно и чувствую, что оно в настоящий момент пострадало. Мне искренне жаль, что вы, мои дорогие коллеги, невольно попали в этот ураган.

Сегодня я делаю первый шаг и извиняюсь перед всем коллективом письменно, но готов посмотреть в глаза и извиниться лично перед каждым, кто чувствует, что я когда-либо тем или иным образом обидел его. Мое поведение или деятельность никогда не были вызваны злобой, травлей или другими дурными целями. Я никогда не желал никому плохого. Наоборот — всем вам я всегда желал только всего хорошего и старался всегда быть для вас и поддерживать вас. Для меня, как для вашего руководителя, важнее всего, чтобы никто из работников "Эстонии" не чувствовал себя в нашем коллективе обиженным или еще меньше каким-либо образом по давлением или в опасности. Буду работать ради этой цели дальше.

Дорогие работники "Эстонии". Берегите всегда себя, берегите друг друга и своих близких. Давайте заботиться, замечать хорошее и позитивное и находить в себе силы пережить тяжелые уроки, которые жизнь иногда неожиданно нам преподносит.

Сил, хороших людей вокруг вас и постоянного сияния в вашей душе.

Айвар"