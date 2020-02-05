"Я никогда не забуду эту маленькую душу": эстонская школьница забеременела в 12 лет и сделала аборт

"Симпатичная, довольно высокая для своего возраста, с длинными светлыми волосами, по-спортивному активная, общается в социальных сетях, и там это знакомство и завязалось". Так описывает мать свою дочь Мари (имя изменено), которая однажды пришла к ней и сообщила, что беременна, пишет Eesti Ekspress.

Был 2016 год. Забеременела Мари после первого в жизни полового акта. Месяц спустя девочке исполнилось 13, она ходила в шестой класс. Мари еще не хотела становиться матерью, хотя каждый год в Эстонии находятся роженицы, которые совсем еще дети, 14 лет или младше. В 2016 году таких молодых матерей было пять. Но Мари выбрала другой путь.

Случившееся три года назад Мари не забудет никогда. Девочка через мать пишет Ekspress, что познакомилась с парнем в интернете. "На шесть лет старше, на самом деле ведь не знаешь возраста. Мы пару раз встречались, ходили в кино, прежде чем это случилось. Он скорее использовал меня, и это было неожиданно…"

Мари учитывала возможность, что забеременеет, но сделать она ничего не могла. "В этом возрасте никто не сможет / не осмелится сказать парню старше себя, что используй что-нибудь…"

Когда "эти дни" не пришли, она наконец рассказала матери. В школу продолжала ходить, молодому человеку ничего не сказала. "Этот мальчик ничего не знает, и я не общалась с ним после этого".

Думала ли она вообще прежде о противозачаточных средствах? "В школе рассказывали, и ходили в Музей здравоохранения, где была и обучающая часть, как надевать презерватив, где часть девочек выбежали из зала".