"Я никогда не забуду эту маленькую душу": эстонская школьница забеременела в 12 лет и сделала аборт(1)
Шестиклассница забеременела после первого секса. Что делать: рожать или нет?
Шестиклассница забеременела после первого секса. Что делать: рожать или нет?
"Симпатичная, довольно высокая для своего возраста, с длинными светлыми волосами, по-спортивному активная, общается в социальных сетях, и там это знакомство и завязалось". Так описывает мать свою дочь Мари (имя изменено), которая однажды пришла к ней и сообщила, что беременна, пишет Eesti Ekspress.
Был 2016 год. Забеременела Мари после первого в жизни полового акта. Месяц спустя девочке исполнилось 13, она ходила в шестой класс. Мари еще не хотела становиться матерью, хотя каждый год в Эстонии находятся роженицы, которые совсем еще дети, 14 лет или младше. В 2016 году таких молодых матерей было пять. Но Мари выбрала другой путь.
Случившееся три года назад Мари не забудет никогда. Девочка через мать пишет Ekspress, что познакомилась с парнем в интернете. "На шесть лет старше, на самом деле ведь не знаешь возраста. Мы пару раз встречались, ходили в кино, прежде чем это случилось. Он скорее использовал меня, и это было неожиданно…"
Мари учитывала возможность, что забеременеет, но сделать она ничего не могла. "В этом возрасте никто не сможет / не осмелится сказать парню старше себя, что используй что-нибудь…"
Когда "эти дни" не пришли, она наконец рассказала матери. В школу продолжала ходить, молодому человеку ничего не сказала. "Этот мальчик ничего не знает, и я не общалась с ним после этого".
Думала ли она вообще прежде о противозачаточных средствах? "В школе рассказывали, и ходили в Музей здравоохранения, где была и обучающая часть, как надевать презерватив, где часть девочек выбежали из зала".
Когда Мари пошла к врачу, у нее было принято решение — беременность следует прервать. Данные Института развития здоровья (TAI) показывают, что в 2016 году в возрастной группе Мари (от 10 до 14 лет) выкидышей или прерываний беременности было в общей сложности 20. Больше всего беременностей прервали по собственному желанию, всего 11.
Заведующая медицинским регистром рождений TAI Кярт Аллвеэ говорит, что самым молодым забеременевшим в Эстонии было 12 лет и самым молодым роженицам — 13 лет.
Мать Мари поддержала дочь. "Я старалась воспринимать это очень спокойно, разумеется, в этом возрасте аборт был единственно правильным решением, и я сразу обратилась к врачу для получения консультации. Я старалась во всех отношениях помочь ей и понять ее, ей самой тоже было грустно, что это так рано случилось", — рассказывает она.
Гинеколог центра семейных врачей Пирита доктор Галина Литтер говорит, что она всегда на стороне пациента. В тот день, когда Мари пришла к ней на прием, она тоже была на стороне девочки. На самом деле доктор Литтер обычно не принимает девочек младше 15 лет, но в этот раз сделала исключение, потому что мать Мари была ее пациенткой.
Доктор Литтер как гинеколог точно знает одно — лучше родить рано, чем никогда не родить. Это означает, что ребенка следует произвести на свет скорее раньше, потому что никогда не знаешь, какие последствие могут быть у аборта. Это подтверждает личный жизненный опыт врача — ее невестке было 15, когда она забеременела. Родила на зимних каникулах и успешно продолжила учебу в девятом классе, правда, в другой школе. Сын Галины Литтер стал отцом в 19 лет.
Но как чувствует себя врач, когда перед ним стоит забеременевшая в 12 лет девочка? "Это самое плохое, что может случиться в жизни женщины — у нее нежелательная беременность, и эту беременность приходится прервать", — говорит Галина Литтер. Она предпочла бы, чтобы число таких молодых женщин равнялось нулю, и цитирует одну коллегу: "Мы учились на гинекологов, чтобы здоровая женщина рожала здорового ребенка".
Так что когда 12-летняя девочка беременеет, хороших вариантов не много. "В этом случае мы должны выбирать из плохого лучшее. Ведь этот ребенок не счастлив, если у нее нежелательная беременность".
По закону беременность можно прервать до срока в 11 недель и 6 дней. Мари выбрала медикаментозный аборт. "Больно? Нет, скорее неприятно, за неделю до этого приняла дома таблетку, потом было кровотечение, как будто начались месячные, и на следующее утро я легла в больницу", — описывает Мари процедуры, которые она должна была пройти.
"Какие мысли у тебя были?" "Скорее облегчение".
Если бы Мари могла дать совет девочкам такого же возраста, которые тоже "крутят" с парнями и начинают половую жизнь, он был бы такой: "Правильнее всего воздерживаться от таких отношений, но SOS-таблетку Levоdonna всегда бери с собой".
Мари не понадобилась психологическая помощь, потому что домашняя атмосфера была понимающая. Мать Мари говорит, что у нее отношения с дочерью всегда были очень близкими. "Ездили вместе в поездки, я всегда помогала со школьными делами, обсуждали тему мальчиков/подружек, как ее, так и моих отношений. Мари высоко ценит бабушек-дедушек, семейные отношения, традиции, у нее никогда не было так называемого трудного переходного возраста".
Мать и раньше говорила дочери о связанном с половой жизнью, также знала, что на эту тему говорят в школе. "Но не могла ожидать, что это случится так рано, потому что этот мальчик, с которым она общалась, общался и со мной в MSN и спрашивал, может ли он погулять с моей дочерью подольше, например, до десяти вечера, и проводить ее домой или привезти на такси… все казалось очень пристойным", — рассказывает мать.
Мать Мари, услышав новость о беременности дочери, осталась спокойной. То же самое она советует и другим матерям девочек в раннем подростковом возрасте, которые однажды могут обнаружить себя в такой же ситуации. "Прежде всего можно было бы воспринимать спокойно и отдавать себе отчет, что дело 13-14-летней девочки — ходить в школу, а не рожать детей. И поскольку современная медицина развита, то во всех отношениях есть причина считать, что аборт не повлияет на желание в дальнейшем иметь ребенка, чего мой ребенок, безусловно, хочет".
Она благодарна, что Мари не скрыла беременность от нее — в итоге это было лучшим решением для всех. "Мне очень понравилось, как ребенок мне доверился и сразу пришел об этом рассказать, потому что знал, что вместе мы найдем правильное решение. Мы по сей день говорим обо всем, и я думаю, что она ценит то, как я ее поддержала, а не осудила".
Если бы нужно было сформулировать, то какое чувство доминирует от этого случая? "Грусть, что ребенок должен был это пережить. Но в тот же день мы купили в художественном магазине одну бабочку, и она осталась напоминать об этой маленькой душе". И Мари добавляет: "Безусловно, мы не забудем этого, это наш секрет".
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