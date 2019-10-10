"Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах". На инфочасе Рийгикогу замещающий премьер-министра Март Хельме перепутал Европарламент и Совет Европы

Хельме заявил, что Эстония делает достаточно в климатической сфере, и людей не нужно пугать климатической катастрофой и ужасным будущим. По оценке лидера EKRE, проблемы заключается в других странах, на которые Эстония повлиять не в силах.
На вопрос оппозиции Хельме доттветил, что правительство проводит ревизию госбюджета на 2020, чтобы понять, какие расходы обоснованы, а какие нет.
Глава соцдемов Индрек Саар спросил, что государство будет делать в ситуации, когда трудоспособного населения станет меньше и уменьшится число получающих пенсию по старости. По его словам, в будущем первая пенсионная ступень не сможет гарантировать достойную жизнь на пенсии, потому что пенсионерам придется жить на 300 евро в месяц из-за отсутствия второй пенсионной ступени.
"Решение очень простое — экономический рост", — ответил Хельме и раскритиковал Саара, — "Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах. Там такие спекулятивные вопросы не прошли бы".
Хельме также надеется, что люди вернуться работать в Эстонию из Финляндии. Саар же парировал, что даже если вернуться рабочие из Финляндии, то в будущем в Эстонии все равно будет не хватать 200 000 рабочих рук.
Кроме того, правительство не провело анализ влияния пенсионной реформы, подчеркнул Саар. Хельме же заверил, что анализ скоро будет проведен.
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