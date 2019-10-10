10.10.2019, 07:20

"Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах". На инфочасе Рийгикогу замещающий премьер-министра Март Хельме перепутал Европарламент и Совет Европы

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rus.delfi.ee
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"Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах". На инфочасе Рийгикогу замещающий премьер-министра Март Хельме перепутал Европарламент и Совет Европы
Foto: Jaanus Lensment

Вчера на вопросы депутатов Рийгикогу отвечали министр внутренних дел Март Хельме, замещающий премьер-министра Юри Ратаса, министр госадминистрирования Яак Ааб и министр обороны Юри Луйк.

Хельме заявил, что Эстония делает достаточно в климатической сфере, и людей не нужно пугать климатической катастрофой и ужасным будущим. По оценке лидера EKRE, проблемы заключается в других странах, на которые Эстония повлиять не в силах.

На вопрос оппозиции Хельме доттветил, что правительство проводит ревизию госбюджета на 2020, чтобы понять, какие расходы обоснованы, а какие нет.

Глава соцдемов Индрек Саар спросил, что государство будет делать в ситуации, когда трудоспособного населения станет меньше и уменьшится число получающих пенсию по старости. По его словам, в будущем первая пенсионная ступень не сможет гарантировать достойную жизнь на пенсии, потому что пенсионерам придется жить на 300 евро в месяц из-за отсутствия второй пенсионной ступени.

"Решение очень простое — экономический рост", — ответил Хельме и раскритиковал Саара, — "Я не юрист, но я смотрел кино о судебных процессах. Там такие спекулятивные вопросы не прошли бы".

Хельме также надеется, что люди вернуться работать в Эстонию из Финляндии. Саар же парировал, что даже если вернуться рабочие из Финляндии, то в будущем в Эстонии все равно будет не хватать 200 000 рабочих рук.

Кроме того, правительство не провело анализ влияния пенсионной реформы, подчеркнул Саар. Хельме же заверил, что анализ скоро будет проведен.

Затем Март Хельме комичным образом перепутал Европейский парламент и Совет Европы, когда Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) спросил, почему Яак Мадисон (EKRE) не проголосовал в Европаламенте по резолюции, осуждающей преступления коммунистического и фашистского режимов.

В ответ на шум в зале Хельме разозлился и сказал не смеяться, а формулировать вопросы более понятно, и что во всем виноваты плохие микрофоны Рийгикогу, из-за чего он неправильно услышал вопрос.

"Что касается Мадисона, то я не его нянька. Он уже дал свои разъяснения. Я лично преступления коммунизма не одобряю", — поставил точку Хельме.

Он также поспешил привести EKRE как пример хорошего поведения, когда из партии исключили судимых членов. "Кто вел себя решительнее всех, когда Eesti Päevaleht опубликовал списки преступников в рядах партий? EKRE! Мы сразу собрались и выдворили всех без исключения из партии".

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