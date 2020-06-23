"Я не смотрел на спидометр". Виновник ДТП на Лаагна теэ участвовал в уличной гонке?

Сам подозреваемый сказал, что ему не знакомы водители двух других предположительно участвовавших в гонке автомобилей (Mustang и Chevrolet).

По словам подозреваемого, он не видел, с какой скоростью ехал по Лаагна теэ, но полагает, что она была меньше 200 км/час (так считает эксперт): "Я не смотрел на спидометр, но видел ехавшую впереди себя машину. Думаю, что скорость была меньше".

В то же время молодой человек признался в совершении аварии, но сказал, что в его действиях не было умысла. Подозреваемый также выразил соболезнования близким погибших.

У подозреваемого, имеющего российское гражданство, 9 классов образования. Он родился и вырос в Эстонии. В настоящее время он безработный. В 2019 году подозреваемого осудили за применение физического насилия.

Как ранее писал Delfi, в субботу вечером на Лаагна теэ (у Lasnamäe Centrum) в столичном районе Ласнамяэ произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей.

По уточненным данным, авария произошла так: автомобиль BMW X, которым управлял 20-летний молодой человек, врезался в идущий впереди Volvo XC60, за рулем которого находился 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo занесло влево на зеленую зону, а BMW отбросило вправо, на ехавший в первом ряду Ford Fiesta, управляемый 39-летним мужчиной, и затем — на павильон автобусной остановки. Стоявшая там женщина погибла.

Автомобиль Ford в свою очередь врезался в шедшую впереди машину Toyota Avensis, за рулем которой сидел 28-летний мужчина. В результате аварии в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены водитель BMW, водитель Volvo и его пассажир (57-летняя женщина), водитель Ford и его пассажир (34-летняя женщина) и находившаяся в автобусном павильоне 32-летняя женщина. Водитель Ford позже скончался в больнице.

В Volvo вместе с людьми находилась и собака, которая убежала с места происшествия, но вскоре ее поймали и доставили в приют. Животное в ходе столкновения выпало из машины и получило серьезные травмы — его могут усыпить.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, обнаружилось, что у водителя BMW не было прав на управление транспортным средством. Известно, что эта машина и ранее неоднократно совершала дорожные нарушения, но в тех случаях за рулем находился другой человек. Водитель, который находился за рулем, последний раз наказывался за проступок на дороге три года назад.