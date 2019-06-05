05.06.2019, 08:40

"Я не перебежчик". Ладынская-Кубитс не верит Марту Хельме, но из партии выходить не собирается — почему?

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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Viktoria Ladõnskaja
Viktoria Ladõnskaja-KubitsFoto: Oliver Tsupsman

В понедельник оппозиция выразила вотум недоверия министру внутренних дел, председателю партии EKRE Марту Хельме. Вотум не прошел, но член партии Isamaa, которая входит в коалицию с EKRE, Виктория Ладынская-Кубитс так же, как и депутаты партии Реформ и соцдемы, поддержала вотум. RusDelfi попросил Ладынскую-Кубитс прокомментировать свое решение.

"Если тебя спрашивают как депутата — ты веришь? Мой откровенный ответ — нет. Причин целый список. И прежде всего, это поливание грязью людей из разных социальных групп", — говорит о своем решении Ладынская-Кубитс.

Было бы логичным, если политик не верит лидеру партии, с которой его же политическая сила сотрудничает — выйти из Isamaa. Но Виктория так не считает.

"Я вижу, что некоторые политики в Facebook и СМИ пытаются мне сказать, что я должна выйти из партии. Слушайте, друзья, моя партия, это все же моя партия. Мои решения, все же мои решения. Я придерживаюсь взглядов Isamaa. Я никуда не уйду. Свои решения я принимаю исходя из интересов своих избирателей и интересов отечества. Как я их воспринимаю и как я считаю, так я могу их защищать. Ситуация в политике может быть разной — взгляды и мировоззрение остаются", — комментирует свой возможный уход она.

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Также депутат Рийгикогу добавила, что в партии Isamaa есть люди, которые не очень поддерживают ее позицию. "Основная линия сегодня — иная. Но есть и такие члены партии или люди из числа избирателей, которые очень даже поддерживают мое решение. Мнения разные. Но я очень четко представляю своих избирателей, их волеизъявление и свою позицию — как, по моему мнению, логично отстаивать свое мировоззрение и интересы государства", — подчеркнула она.

В ответе на вопрос, предлагала ли оппозиция вступить ей в их ряды, она сказала, что не воспринимает подобные предложения всерьез. "Я не перебежчик по своей натуре, поэтому даже если и были предложения, не воспринимаю их серьезно. Я выбрала свою партию исходя из своего мировоззрения — разумный консерватизм. Повторюсь: не исходя из персон, а из основы — мировоззрения. И я не представляю возможной смену партии", — заверила Ладынская-Кубитс.

В целом, комментируя работу нынешнего созыва парламента, Виктория говорит, что политические игры она старается оставлять за скобками — важнее внутренняя работа на уровне комиссии. "Очень хочется за последующие четыре года работы в Парламенте реализовать максимальное количество озвученных до выборов целей, поэтому я стараюсь меньше отвлекаться на некий фон политических игр — это не должно мешать".

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