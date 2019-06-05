"Я не перебежчик". Ладынская-Кубитс не верит Марту Хельме, но из партии выходить не собирается — почему?

"Если тебя спрашивают как депутата — ты веришь? Мой откровенный ответ — нет. Причин целый список. И прежде всего, это поливание грязью людей из разных социальных групп", — говорит о своем решении Ладынская-Кубитс.

Было бы логичным, если политик не верит лидеру партии, с которой его же политическая сила сотрудничает — выйти из Isamaa. Но Виктория так не считает.

"Я вижу, что некоторые политики в Facebook и СМИ пытаются мне сказать, что я должна выйти из партии. Слушайте, друзья, моя партия, это все же моя партия. Мои решения, все же мои решения. Я придерживаюсь взглядов Isamaa. Я никуда не уйду. Свои решения я принимаю исходя из интересов своих избирателей и интересов отечества. Как я их воспринимаю и как я считаю, так я могу их защищать. Ситуация в политике может быть разной — взгляды и мировоззрение остаются", — комментирует свой возможный уход она.