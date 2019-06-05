"Я не перебежчик". Ладынская-Кубитс не верит Марту Хельме, но из партии выходить не собирается — почему?

Также депутат Рийгикогу добавила, что в партии Isamaa есть люди, которые не очень поддерживают ее позицию. "Основная линия сегодня — иная. Но есть и такие члены партии или люди из числа избирателей, которые очень даже поддерживают мое решение. Мнения разные. Но я очень четко представляю своих избирателей, их волеизъявление и свою позицию — как, по моему мнению, логично отстаивать свое мировоззрение и интересы государства", — подчеркнула она.
В ответе на вопрос, предлагала ли оппозиция вступить ей в их ряды, она сказала, что не воспринимает подобные предложения всерьез. "Я не перебежчик по своей натуре, поэтому даже если и были предложения, не воспринимаю их серьезно. Я выбрала свою партию исходя из своего мировоззрения — разумный консерватизм. Повторюсь: не исходя из персон, а из основы — мировоззрения. И я не представляю возможной смену партии", — заверила Ладынская-Кубитс.
В целом, комментируя работу нынешнего созыва парламента, Виктория говорит, что политические игры она старается оставлять за скобками — важнее внутренняя работа на уровне комиссии. "Очень хочется за последующие четыре года работы в Парламенте реализовать максимальное количество озвученных до выборов целей, поэтому я стараюсь меньше отвлекаться на некий фон политических игр — это не должно мешать".
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