"Я не из Украины, я местный". Арендодатели не хотят сдавать квартиру украинцам — теперь в объявлениях указывают гражданство



Согласно статистике Министерства внутренних дел, за полтора года в Эстонии были зарегистрированы как временные работники почти 37 000 человек, из них около 29 000 — украинцы, 2001 белорус, 1471 русский.

Логично, что рабочим нужно где-то жить. Как правило, если ты приезжаешь на заработки, то, во-первых, это аренда, а не покупка жилья, во-вторых, нужно зарабатывать, а не тратить половину зарплаты только на сон.

В Таллинне арендовать 2-комнатную квартиру с минимальным ремонтом в Мустамяэ в среднем стоит 370-400 евро в месяц. 3-комнатная — от 470 до 530.

Учитывая, что большинство приезжают на заработки (нужно отправлять часть денег домой и экономить), то снимать жилье с соратниками — практически единственный вариант проживания.

Как сказал строитель из Украины Александр в интервью RusDelfi летом, его зарплата в месяц "чистыми" составляет 961 евро. С переработками больше. Получается, что, в среднем, 1/3 зарплаты уходила бы на аренду. Сюда нужно добавить "коммуналку", интернет, телефон, проезд и так далее. Так себе "заработки".