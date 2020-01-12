"Я не из Украины, я местный". Арендодатели не хотят сдавать квартиру украинцам — теперь в объявлениях указывают гражданство

Недавно Eesti Päevaleht писал о случае, когда Британское посольство несколько лет снимало квартиру для работника НАТО, который потом уехал и оставил квартиру в Пирита в ужасном состоянии. На фото — износ после проживания, по словам представителя посольства, это "естественная амортизация". Подробнее ЗДЕСЬ.
"Сниму квартиру. Я местный"
RusDelfi заметил объявление Кирилла Лудина в Facebook, в котором тот написал: сниму квартиру с женой и ребенком, затем добавил: P.S. думаю, многим важно — я гражданин Украины.
Мы связались с Кириллом и спросили, почему он считает нужным отметить гражданство и сложно ли ему было найти квартиру для себя и семьи.
"Мне говорили, что арендодатели относятся с небольшой опаской при сдаче квартир к украинцам в виду того, что основной специализацией соотечественников является строительство и работа по принципу срочной занятости, когда приезжают на ограниченный срок, — сказал он. — Зачастую это бригады, таким образом в квартиру заселяются не один человек, а несколько, и, видимо, случались инциденты порчи имущества и дебоширства. Я уверен, такие случаи единичные, но учитывая, что Эстония достаточно небольшая страна, то всего несколько таких "отзывов" гораздо серьезнее влияет на общественное мнение, чем, допустим, в Украине, где живет в 38 раз больше людей".
Кирилл рассказал, что он сталкивался с отказами после упоминания о гражданстве при телефонном разговоре, но во время личной встречи отказов по этой причине не было. К слову, Кирилл работает IT-специалистом.
По информации RusDelfi, многие украинцы сталкиваются с тем, что им не хотят сдавать жилье, так как они "не вызывают доверие и могут обмануть".
Поэтому очень часто можно встретить объявление с подписью: я местный. И это действительно теперь важно указывать, так как эстонское гражданство или постоянный вид на жительство увеличивают шансы получить хорошее жилье. "Квартиры в хорошем состоянии не будут сдавать рабочим или беженцам", — заверила маклер Троян.
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