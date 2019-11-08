08.11.2019, 07:31

”Я не думала о детях. Мне хотелось только прийти домой и достать бутылку”. Женщина рассказала, как годами страдала от алкоголизма


Кирсти Вайнкюла
EST
”Я не думала о детях. Мне хотелось только прийти домой и достать бутылку”. Женщина рассказала, как годами страдала от алкоголизма
UUS ALGUS: Lootuse küla pakkus Jelenale midagi, mida muu ravi ei suutnud.Tiit Blaat

Мать троих детей Елена Иванюк рассказала изданию Eesti Ekspress о том, как когда-то была алкоголичкой с дрожащими руками и опухшим лицом, которая в буквальном смысле приползала ночью домой.

”Мне нравилось пить. Это успокаивало меня. Я была счастлива. Все проблемы исчезали. Но когда я вставала утром, у меня тряслись руки. Я думала не о детях, а о том, чтобы поскорее закончить работу и снова пойти в магазин”.

Елене 44 года, она родом из Ида-Вирумаа. Когда сейчас смотришь на нее, то кажется, что она говорит не о себе.

”У нас была очень хорошая семья, у меня был очень хороший муж”, — рассказывает женщина. Они части ездили на отдых в Египет и Турцию. Работала Елена в продуктовом магазине в Кохтла-Ярве по графику два через два. ”И когда у меня были выходные, я была дома. Убирала или готовила. Потом стала пить джин”. Когда младший сын пошел в 2003 году в школу, женщина почувствовал пустоту. От брака за десять лет она тоже устала, и стала замечать, что жизнь кажется лучше, если выпьешь. Если Елена с мужем шли на какой-нибудь праздник и там заканчивался алкоголь, то это ее злило. Чтобы такого не происходило, она стала ”заправляться” еще праздника, а с собой брала бутылку с колой, куда был добавлен коньяк.

Свои выходные Елена начинала отмечать уже утром 1,5-литровой бутылкой джина. Позже перешла на более крепкий алкоголь. В 2006 году Елена забеременела и с ужасом обнаружила, что беременность лишь усилила ее тягу к алкоголю. С рождением дочери внимание мужа сосредоточилось на ребенке, а Елена получила возможность спокойно пить втихаря.

Родители и муж были очень обеспокоены, но надеялись справиться своими силами. Однажды муж предложил ей поехать в Нарву и закодироваться при помощи гипноза, и она согласилась. Но уже через две недели женщина снова пила. Муж настоял на повторном сеансе, но и это помогло лишь на полтора месяца.

Проблема усугублялась, и в итоге женщина осталась без работы. К тому моменту, как дочь пошла в первый класс, единственным увлечением Елены стал алкоголь. Муж боролся как мог: забирал банковские карты и даже запирал дома, но ничего не помогало.

Елена устроилась продавцом в другое место. ”Я не думала о детях. Все, чего я хотела, — это прийти домой с работы и достать спрятанную бутылку. Мне нравился спиртовой напиток Argo, 36 градусов, был мой любимый. Денег уже было немного”.

”Я знала, что поллитра — это много. Если я выпивала столько, то утром просыпалась, не помня, как заснула. Однажды я проснулась: где моя одежда? В ванной нашла грязные штаны: значит, домой приползла. Были синяки, разбитая голова. Я упала, но не знала, как это случилось”, — рассказывает Елена.

В 2014 году муж стал говорить, что бросит ее и заберет детей, если все будет продолжаться в том же духе. ”Я подумала: бросит? Отлично! Я очень хотела развода, тогда бы этот контроль надо мной наконец-то закончился! Насчет детей я подумала, что никто не сможет их у меня отобрать, ведь я нормальный человек, хожу на работу”.

”Мне было все равно. Алкоголь сделал меня бесчувственной. Мне было скучно, муж ведь не пил. Все было слишком хорошо. Муж у меня был очень хороший, все делал по дому: готовил, заботился о детях, строил. Но я хотела только пить”.

Через год Елена и ее муж развелись. По обоюдному согласию дети остались с отцом, а Елена должна была платить алименты на двоих несовершеннолетних детей. Через два месяца после развода бывший муж купил ей двухкомнатную квартиру в Кохтла-Ярве. ”О, я была так счастлива! Наконец-то я могла делать, что хочу и где хочу. Я знала, что муж — хороший отец, что дети будут под присмотром, а я смогу спокойно пить. И у меня стали появляться поклонники. Мой муж был единственным мужчиной в моей жизни, а теперь я была свободна”.

Сначала дети время от времени приходили к матери, но со временем стали делать это все реже.

В 2016 году Елена снова попыталась закодироваться. Ее трезвость продолжалась три месяца. Елена говорит, что ей нравилось пить в компании мужчин и именно тех, кто пил много. ”С мужчинами, которые пили мало, мне было неинтересно. Приличные мужчины мне не нравились. Моя система ценностей полностью поменялась”.

В какой-то момент у Елены завязались отношения с мужчиной, который был на 11 лет младше ее. Он тоже страдал от алкогольной зависимости. Со временем ему захотелось более серьезных отношений. ”А я хотела быть свободной. Ему это не нравилось, и он бил меня. У меня лицо и тело были синими, я не могла ходить на работу”. Елена обратилась в полицию, но позже забрала заявление. Однажды мужчина пришел к ней на работу и очень сильно избил. Охранники вызвали полицию и он отправился за решетку. Через полгода вышел, а Елена сразу же поехала к нему. ”Он закрыл дверь, отобрал телефон и стал избивать. Я думала, он хочет меня убить. Мое лицо было полностью синим. Я пошла в травмпункт и его снова посадили”.

В ноябре прошлого года Елене стало плохо. ”Врачи сказали — все! Если бы я в тот момент была одна, то среди живых меня бы уже не было. Настолько истощен был организм”, — говорит женщина.

”Я стала думать, что будет, если со мной опять случится подобное. Так и останусь лежать где-нибудь? Я знала, что 30 ноября этот мужчина освободиться из тюрьмы. Знала, что снова пойду к нему и снова начнутся пьянки и избиения. Что если он убьет меня? А я хотела жить. Я позвонила в Деревню надежды (Lootuse Küla). Со мной сразу сделали маленькое интервью. Я сказала, что приду через несколько недель, так как хотела отметить 17 ноября свое 44-летие”.

Женщина решила помириться со своими старшим сыном, с которым из-за ее алкоголизма отношения были очень плохие. Она пригласила его в гости, стала готовить еду, но приложилась и к бутылке, а, проснувшись поздно вечером, поняла, что сын приходил, но, не попав в квартиру, ушел.

”Когда я утром позвонила ему, он сказал, что находится у отца и чтобы я больше ему не звонила”. От злости Елена помчалась в алкогольный магазин.

В день рождения в гости к Елене пришли все близкие. Особенно рады были родители, так как они знали, что Елена будет лечиться. Но когда все ушли, она снова взялась за бутылку.

23 ноября в 7 часов утра Елена вместе с отцом приехали в Лайтсе, в Деревню надежды. Ее поселили в комнате с двумя другими женщинами. Телефон забрали. С близкими первые два месяца было разрешено общаться только по почте.

”Это было очень трудно! Если кто-то начинал говорить об алкоголе, я чувствовала, что хочу выпить. Мне хотелось испытать то чувство, когда я делаю глоток и когда он растекается по всему телу, как внутри становится тепло…Мне так не хватало этих ощущений!”

Было непросто, но через четыре месяца Елена обнаружила, что больше не хочет пить. Она стала молиться, хотя раньше не была религиозной. Через какое-то время умерла мать Елены, и на похоронах она впервые за долгое время увидела старшего сына. Он заподозрил, что мать вступила в какую-то секту. ”Но он увидел, что я нормальная и позже приехал сюда меня навестить. Он очень помогает мне, поддерживает”.

29 сентября лечение закончилось. Елена решила остаться в Деревне надежды жить и работать. По крайней мере на какое-то время. Сначала она работала поваром, а теперь руководит кухней и переводит на службах. Раз в неделю ездит домой.

Какой совет она может дать тем, кто столкнулся с зависимостью?

”Найти хобби, чтобы не было свободного времени. Я пила, потому что у меня было время, от нечего делать. И больше проводить время с семьей, не оставаться одному. И не держать дома алкоголь”.

Уверена ли она, что никогда в жизни больше не будет пить?

”Я останусь алкоголиком до конца жизни, но теперь мои мысли и ценности полностью поменялись. Я ценю свою семью, здесь прочный фундамент. Сама я бы, конечно, не справилась. Но бог и люди здесь в деревне мне помогли”.

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