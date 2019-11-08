”Я не думала о детях. Мне хотелось только прийти домой и достать бутылку”. Женщина рассказала, как годами страдала от алкоголизма

Родители и муж были очень обеспокоены, но надеялись справиться своими силами. Однажды муж предложил ей поехать в Нарву и закодироваться при помощи гипноза, и она согласилась. Но уже через две недели женщина снова пила. Муж настоял на повторном сеансе, но и это помогло лишь на полтора месяца.

Проблема усугублялась, и в итоге женщина осталась без работы. К тому моменту, как дочь пошла в первый класс, единственным увлечением Елены стал алкоголь. Муж боролся как мог: забирал банковские карты и даже запирал дома, но ничего не помогало.

Елена устроилась продавцом в другое место. ”Я не думала о детях. Все, чего я хотела, — это прийти домой с работы и достать спрятанную бутылку. Мне нравился спиртовой напиток Argo, 36 градусов, был мой любимый. Денег уже было немного”.

”Я знала, что поллитра — это много. Если я выпивала столько, то утром просыпалась, не помня, как заснула. Однажды я проснулась: где моя одежда? В ванной нашла грязные штаны: значит, домой приползла. Были синяки, разбитая голова. Я упала, но не знала, как это случилось”, — рассказывает Елена.

В 2014 году муж стал говорить, что бросит ее и заберет детей, если все будет продолжаться в том же духе. ”Я подумала: бросит? Отлично! Я очень хотела развода, тогда бы этот контроль надо мной наконец-то закончился! Насчет детей я подумала, что никто не сможет их у меня отобрать, ведь я нормальный человек, хожу на работу”.

”Мне было все равно. Алкоголь сделал меня бесчувственной. Мне было скучно, муж ведь не пил. Все было слишком хорошо. Муж у меня был очень хороший, все делал по дому: готовил, заботился о детях, строил. Но я хотела только пить”.

Через год Елена и ее муж развелись. По обоюдному согласию дети остались с отцом, а Елена должна была платить алименты на двоих несовершеннолетних детей. Через два месяца после развода бывший муж купил ей двухкомнатную квартиру в Кохтла-Ярве. ”О, я была так счастлива! Наконец-то я могла делать, что хочу и где хочу. Я знала, что муж — хороший отец, что дети будут под присмотром, а я смогу спокойно пить. И у меня стали появляться поклонники. Мой муж был единственным мужчиной в моей жизни, а теперь я была свободна”.

Сначала дети время от времени приходили к матери, но со временем стали делать это все реже.