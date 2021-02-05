”Я каждый день вижу, как эта болезнь разлучает семьи”. Вакцинированные медсестры — как у них дела?

Поначалу новая вакцина немного пугала, но благодаря знакомству с информацией, подкрепленной фактами, положительным опытом коллег и желанием защитить близких и пациентов от коронавируса медсестры были готовы к вакцинации. После вакцинации они чувствуют облегчение, но все равно строго соблюдают все меры безопасности. При помощи Союза медсестер Эстонии мы делимся опытом одиннадцати медсестер о том, как они приняли решение вакцинироваться от коронавируса и как прошла их вакцинация.

Карийна Кюннап, медсестра из Пярну

Решение о вакцинации пришло не сразу. Поскольку эта вакцина (Pfizer/BioNTech Comirnaty) считается новой, у меня были вопросы и опасения. Я изучила материалы, подкрепленные фактами, и решила, что для меня эта вакцина безопасна и необходима. Я не помню, чтобы мне делали такую безболезненную вакцину раньше. Побочных эффектов не было.

Приятное ощущение — мы еще на один шаг ближе к тому, чтобы мы могли жить более свободно.

Реэлика Кальюранд, медсестра отделения интенсивной терапии

Я работаю медсестрой в отделении интенсивной терапии с больными COVID-19. Я ежедневно вижу, насколько серьезно это заболевание и сколько семей оно разделяет. Однако записываться в очередь на вакцинацию я не торопилась, читала всякую литературу, чем вызывала у себя больший страх и замешательство. Я в буквальном смысле боялась стать ”подопытным кроликом”.

Мое восприятие изменилось за секунды, когда 27 декабря 2020 года появились первые фотографии привитых и счастливых коллег. Как они это сделали, а я нет?! Увидев эти фотографии, я поняла, что отказ от вакцинации может поставить под угрозу меня и мою семью, мою мать, отца, коллег, пациентов, которые уже и так борются с причиной своей госпитализации. Хочу ли я взять на себя эту ответственность? Конечно, нет…

На сегодня я уже вакцинирована, все прошло без побочных эффектов. Мои глаза не светятся, уши не выросли, и я почувствовала облегчение. Надежду. Приятное ощущение того, что я смогла сделать что-то важное, исторически значимое. Да, мы не знаем, что произойдет завтра, но если мы не попытаемся сделать первый шаг навстречу завтрашнему дню, сделав прививку, то мы так и не узнаем…