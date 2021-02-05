”Я каждый день вижу, как эта болезнь разлучает семьи”. Вакцинированные медсестры — как у них дела?(35)
Министерство социальных дел рассказало у себя в блоге о том, как идут дела у медсестер, получивших вакцину от коронавируса:
Министерство социальных дел рассказало у себя в блоге о том, как идут дела у медсестер, получивших вакцину от коронавируса:
Поначалу новая вакцина немного пугала, но благодаря знакомству с информацией, подкрепленной фактами, положительным опытом коллег и желанием защитить близких и пациентов от коронавируса медсестры были готовы к вакцинации. После вакцинации они чувствуют облегчение, но все равно строго соблюдают все меры безопасности. При помощи Союза медсестер Эстонии мы делимся опытом одиннадцати медсестер о том, как они приняли решение вакцинироваться от коронавируса и как прошла их вакцинация.
Карийна Кюннап, медсестра из Пярну
Решение о вакцинации пришло не сразу. Поскольку эта вакцина (Pfizer/BioNTech Comirnaty) считается новой, у меня были вопросы и опасения. Я изучила материалы, подкрепленные фактами, и решила, что для меня эта вакцина безопасна и необходима. Я не помню, чтобы мне делали такую безболезненную вакцину раньше. Побочных эффектов не было.
Приятное ощущение — мы еще на один шаг ближе к тому, чтобы мы могли жить более свободно.
Реэлика Кальюранд, медсестра отделения интенсивной терапии
Я работаю медсестрой в отделении интенсивной терапии с больными COVID-19. Я ежедневно вижу, насколько серьезно это заболевание и сколько семей оно разделяет. Однако записываться в очередь на вакцинацию я не торопилась, читала всякую литературу, чем вызывала у себя больший страх и замешательство. Я в буквальном смысле боялась стать ”подопытным кроликом”.
Мое восприятие изменилось за секунды, когда 27 декабря 2020 года появились первые фотографии привитых и счастливых коллег. Как они это сделали, а я нет?! Увидев эти фотографии, я поняла, что отказ от вакцинации может поставить под угрозу меня и мою семью, мою мать, отца, коллег, пациентов, которые уже и так борются с причиной своей госпитализации. Хочу ли я взять на себя эту ответственность? Конечно, нет…
На сегодня я уже вакцинирована, все прошло без побочных эффектов. Мои глаза не светятся, уши не выросли, и я почувствовала облегчение. Надежду. Приятное ощущение того, что я смогла сделать что-то важное, исторически значимое. Да, мы не знаем, что произойдет завтра, но если мы не попытаемся сделать первый шаг навстречу завтрашнему дню, сделав прививку, то мы так и не узнаем…
Пусть я стану вашим примером, а вы примером кого-то другого. Только так мы дадим шанс тому, что завтра мы вернемся к привычной жизни.
Алексей Гайдаенко, руководитель отдела развития сестринского дела
Решение о вакцинации было принято, как только стало ясно, что начнется вакцинации от COVID-19. Я верю в вакцинацию, история знает много историй успеха, достигнутых благодаря вакцинам. Работая в отделении интенсивной терапии, я сталкивался с различными заболеваниями, при которых вакцина могла бы спасти человеческую жизнь, такими как столбняк. У любых действий есть свои последствия, включая как вакцинацию, так и лечение болезней, но я предпочитаю их предотвращать и инвестировать в свое здоровье.
17.01 мне сделали вторую прививку от COVID-19, и на данный момент мне не на что жаловаться. После первого укола я почувствовал боль в месте инъекции, но это естественная реакция организма. Никаких общих реакций или нарушений не было. Даже при вакцинации от гриппа каждый раз после укола в течение нескольких часов возникает какое-то так называемое ощущение гриппа, которого на этот раз не было. Я могу сравнивать, так как у меня 15-летний опыт вакцинации от гриппа.
Я не верил, что будет какое-то чувство безопасности, но следует отметить, что я намного спокойнее, зная, что делаю все возможное, чтобы не заразиться COVID-19. Вакцины в одиночку нам не помогают — пока население не вакцинировано, необходимо носить маски, держать дистанцию и следить за своим здоровьем. Вакцина не дает стопроцентной гарантии того, что вы не заболеете, поэтому вам следует следить за своим здоровьем и оставаться дома при появлении первых симптомов, а не ходить на работу и заражать своих коллег и пациентов.
Марелле Майсте, семейная медсестра из Таллинна
Вначале, когда вакцина еще не дошла до Эстонии, я тоже сомневалась, делать ли себе прививку или нет. Неуверенность подогревалась негативной информацией о вакцинах в медиа. Я считаю, что каждая новая вещь изначально вызывает сомнения, в том числе и у медицинских работников, и это по-человечески нормально. Со временем я поняла, что невозможно вернуться к нормальной жизни без вакцинации, и у меня, как у специалиста в сфере здравоохранения была привилегия пройти вакцинацию одной из первых.
Я считаю, что вакцины — одни из наиболее изученных лекарств, и я доверяю и верю, что вакцина поможет в борьбе с вирусом. Я рада, что уже получила первый защитный укол. После вакцинации я почувствовала боль в месте укола, но это не мешало моей повседневной деятельности, я также чувствовала усталость в течение нескольких дней, но это тоже могло быть совпадением нескольких вещей!
Янно Кулдкепп, преподаватель и медбрат скорой помощи
Я работаю медбратом/преподавателем и медбратом скорой помощи. Мое решение пройти вакцинацию вакциной Cominarty было вызвано исключительно моим собственным желанием и интересом к вакцине. Я долгое время был большим сторонником вакцин, я делаю все рекомендованные вакцины, а также прохожу повторную вакцинацию. Во-вторых, я не хочу изолироваться, потому что люблю выбранную профессию. В-третьих, я не хочу заражать своих пожилых бабушку и дедушку. У меня не было побочных эффектов от вакцины. Ощущение после прививки хорошее. Но это не значит, что я больше не боюсь коронавируса и не ношу маску. Я продолжу носить маску до тех пор, пока не будет принято решение, что она больше не нужна.
Сийри Пуру, глава Южного региона Союза медсестер Эстонии
Я 53-летняя медсестра, работающая в стационаре. Я получила большинство прививок в детстве и приобрела длительный иммунитет к ряду заболеваний.
Уже во взрослом возрасте я была склонна к тому, чтобы закалять свой организм зимнем плаванием и, таким образом, поддерживать свою иммунную систему в силе. Я никогда в жизни не получала вакцину от гриппа, теперь сделала ее только в сентябре 2020 года.
Вакцинация от COVID-19 была сделана после долгих раздумий, поскольку сначала об ожидаемой вакцине было слишком мало адекватной информации. Был страх, сомнение и множество вопросов по поводу слишком быстрого изобретения вакцины. Незнание побочных эффектов, как краткосрочных, так и долгосрочных, также вызывало легкий страх.
Решение о вакцинации в основном пришло вместе с большей информацией о вакцине.
Конечно, на мое решение о вакцинации также повлиял тот факт, что пожилые люди более уязвимы к заболеванию, и возможность передать им заболевание дало мне чувство ответственности. На меня также повлияло то, что в ходе моей работы мне приходилось контактировать с пациентами с коронавирусом и более внимательно наблюдать за течением серьезного заболевания.
На моем рабочем месте вакцинация была организована хорошо. Все предписанные правила соблюдались очень тщательно. Укол прошел безболезненно, побочных эффектов не было.
Ощущение, что мне сделали прививку, пришло немного позже, может быть, через 4-5 дней. После вакцинации я почувствовала себя немного увереннее в отношении заболевания, особенно при контакте с пациентами с коронавирусом. Кроме того, во мне начало восстанавливаться некое внутреннее спокойствие. Мысль о том, что вакцинация помогает сохранить жизнь близкому мне и кому-то другому человеку, вызывает у меня хорошие чувства.
На мой взгляд, вакцинация — это лучший способ сделать что-то конкретное, чтобы остановить распространение этого вируса и заболеваний, тем самым защищая себя и наиболее уязвимые группы людей.
После вакцинации я все еще тщательно мою и дезинфицирую руки, а также ношу маску в помещении.
Ангела Ээнсалу-Линд, семейная медсестра и преподаватель сестринского ухода из Таллинна
Взвешивала недолго, мне сделали прививку на второй неделе, когда их начали делать в нашем центре. Аргументом были пожилые родители, два разных места работы и семья.
Вакцинация прошла ужасно, потому что — по прозаической причине — я боюсь укола :-). На второй и третий дни сильно болела рука, было местное покраснение и небольшая припухлость. После не было ничего особенного.
Каково это быть вакцинированным? Я не могу прокомментировать, я не думаю об этом, но возможно, что при общении с другими людьми есть чувство безопасности — то есть то, что я для них не опасна.
Лийз Кристийн Вахер, медсестра по психическому здоровью, руководитель общества медсестер психического здоровья Союза медсестер Эстонии
Я, конечно, взвешивала (решение о вакцинации — ред.) и считаю, что это по-человечески нормально. Для меня двумя важными факторами были получение информации и ситуация в больницах и обществе. На моем рабочем месте сотрудникам была предоставлена очень практическая информация как о вирусе, так и о вакцинации, и во время второй волны у меня не было необходимости или желания искать что-то еще. Я доверяю людям, чья повседневная работа основана на исследованиях, основанных на фактах, и оставляю свободное время для других занятий. Наша клиника также претерпела значительную реструктуризацию, поскольку нам также необходимо оказывать психиатрическую помощь пациентам с диагнозом COVID-19. Я скучаю по своей обычной работе. И еще — не хочу болеть! Так что три важных фактора.
Вакцинация прошла быстро и безболезненно. В тот же вечер и на следующий день я почувствовал боль в месте укола, но это не мешало моим обычным занятиям. Других побочных эффектов я не заметила. Мы проводили среди коллег вакцинацию в течение нескольких дней и каждый раз было теплое чувство на душе — мы все вместе и справимся с этим, поддерживая друг друга.
Мое здоровье (после вакцинации — ред.) в порядке, и я очень надеюсь, что скоро мы сможем жить и работать в привычном ритме. Мои привычки не изменились с момента вакцинации — я продолжаю носить маску, дезинфицировать руки и стараюсь ограничивать число контактов. Вакцинация не дает мне никакого оправдания или свободы не соблюдать текущие требования или принимать их более свободно. Я рада, что среди моих знакомых много людей, которые понимают необходимость вакцинации.
Туули Альбрант, медсестра отделения неотложной помощи
Решение о вакцинации было совсем несложным. Не взвешивала его долго. Я искала обоснованные ответы на вопросы в базах данных, а также связывался с соответствующими специалистами.
Оглядываясь назад, я удивляюсь, почему я вообще позволила поддаться чужому влиянию и почему я слушала мнение так называемых женщин в сауне. Хотя от этого много пользы, я получила ответы и теперь могу поделиться ими с другими. Решающим аргументом было то, что я видела, как болезнь влияет на пациентов и наших коллег. Это была неприятная картина, когда коллега не мог поднять голову из постели и ответить на вопросы.
Вакцинация прошла очень хорошо. Я была со своими коллегами, и на протяжении всей процедуры у нас сохранялось хорошее чувство юмора. Мы фотографировались и чувствовали себя хорошо. Естественно, было также беспокойство, потому что разговоры о возможной анафилаксии слишком распространены и затрагивают всех нас. Как и ожидалось, ничего не случилось ни с кем, включая коллегу из нашей группы, который ранее дважды сталкивался с анафилактическими реакциями. Чувство облегчения? Я думаю, оно придет, когда будет сделана вторая доза. Кроме того, знание того, что эффективность тогда достигает 95%.
Чувствую ли я (после прививки — ред.) неприкосновенной — нет. Чувство безопасности мне все еще придают средства индивидуальной защиты, используемые на работе ежедневно, а также вне ее. В нашей семье обычное дело уже на протяжении многих лет — после прихода с улицы мыть руки. Я жду свою вторую дозу. Я буду счастлива и спокойна, когда мы преодолеем заболевание.
Наталья Метелица, заведующая сестринским отделением из Ида-Вирумаа
Я очень ждала эту вакцину с апреля 2019 года, как только узнала о ней из медиа. Я сама много читала об этой вакцине и искала информацию из различных источников. Я была уверена, что я сделаю прививку, как только вакцина поступит в Эстонию! Решающим аргументом для меня было то, что если человек приходит в нашу больницу или в нашей команде есть кто-то, кто не может быть вакцинирован по состоянию здоровья, тогда другие медицинские работники не должны представлять для него опасности. А второй аргумент был в том, что я боюсь — я просто боюсь и не хочу болеть.
У меня были побочные эффекты, и они были легкими: отек в месте укола и легкая боль. Эти побочные эффекты временные и прекрасно проходят через несколько дней. Перед вакцинацией тоже был небольшой страх, это нормальная реакция, потому что я не знала, как это может повлиять на мое здоровье, но на данный момент я не чувствую никакой разницы.
Я получила вторую дозу вакцины и чувствую себя очень хорошо, ничего страшного!
NB! Хорошо, когда люди говорят о своих сомнениях и очень важно, чтобы все медицинские работники проводили бы достаточно пояснительной работы, чтобы объяснить людям, что такое вакцина и что она из себя представляет.
Дина Пильдер, медсестра из Ида-Вирумаа
Еще до того, как вакцинирование стало возможным, я, как и все, получала очень много информации из разных источников, как о том, что вакцину от коронавируса делать ни в коем случае нельзя, так и наоборот, что обязательно делать любую, какую предложат. О том, чтобы не делать вакцину, для меня вопрос не стоял, так как я понимаю принципы разработки и допуска вакцин, которые еще более строгие, чем для лекарств. Однако мне было интересно понять разницу между разными вакцинами. Так как я не обладаю знаниями в иммунологии и эпидемиологии, то я искала информацию у людей, которые обладают этими знаниями.
Я получила свою прививку тринадцатой в Эстонии, через час после того, как ее получила врач нашего отделения Елена Розинько. Так как я аллергик и у меня легкая степень астмы, а также в жизни у меня были аллергические отеки, я приняла утром перед вакцинацией таблетку от аллергии. Перед вакцинацией врач-инфекционист задала мне несколько вопросов, в том числе и об аллергиях. Я не боялась анафилактической реакции так как знаю, что, во-первых, она развивается не мгновенно и есть несколько минут, чтобы понять, что происходит, а во-вторых, эта реакция легко купируется адреналином и гормонами, которыми оснащены все кабинеты вакцинации. После первой прививки я не почувствовала никаких изменений в самочувствии, только через несколько часов начало болеть место инъекции. Также я чувствовала легкую сонливость на следующий день. Все эти симптомы полностью прошли через 24 часа от их начала.
После второй дозы побочные эффекты были ожидаемо сильнее: кроме боли в руке и сонливости добавилась температура 37,6 С, озноб и боли в мышцах. Могу сказать, что никогда в жизни я так не радовалась своему болезненному состоянию после прививки: я всего лишь один день слегка приболела, а в случае, если бы заразилась, последствия могли бы быть гораздо тяжелее, не говоря о том, что я могла бы заразить кого-то еще.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Заявление Мелании после президентства Трампа
Наклейки North резко подорожали в Steam: причина
«Самая потрясающая девушка в мире»: Кабаева взорвала сеть снимком