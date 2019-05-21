"Я их за это не ненавижу". Немецкое издание: Кальюлайд нервничает, так как вынуждена извиняться за расистские высказывания EKRE

Кроме прочего, Süddeutsche Zeitung припоминает расистские высказывания Марта и Мартина Хельме о чернокожих, слова министра сельского хозяйства, который назвал Ильвеса и Сийма Калласа "тайными евреями", и, конечно же, "знак хорошего настроения", которые последнее время постоянно показывают политики EKRE.
"Они как все автократы делают вид, будто бы все легко. Им не нравятся сложные вопросы и медиаканалы, и они оказывают на них давление", — сказала Кальюлайд изданию.
"Я хочу, чтобы наши журналисты каждый день боролись за свою свободу. Честно говоря, нам всем приходится это делать", — отметила президент.
Ильвес же заявил Süddeutsche Zeitung, что премьер-министр Юри Ратас и другие министры не могут не нести ответственность за высказывания министров от EKRE, так как это их общее правительство.
По его словам, он не хотел больше никогда говорить о внутренней политике, но теперь "демократия Эстонии в опасности". "Если теперь кто-то скажет, что у нас расистское и антисемитское правительство, никто не сможиет возразить", — констатирует Ильвес.
Он надеется, что это правительство долго не продержится и ущерб туризму и экономике останется ограниченным.