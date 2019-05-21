"Я их за это не ненавижу". Немецкое издание: Кальюлайд нервничает, так как вынуждена извиняться за расистские высказывания EKRE

Корреспондент Süddeutsche Zeitung посетил конференцию имени Леннарта Мери в Таллинне, на которйо присутствовал и президент Тоомас Хендрик Ильвес. Перед этим члены EKRE требовали запретить Ильвесу въезд в страну, так как он якобы портит имидж Эстонии за рубежом.

В своем комментарии насчет EKRE Ильвес был краток: "Мы все еще спорим насчет того, стоит ли измерять их уровень интеллигента в американских или европейский размерах обуви" (Например, европейский размер 40 равен американскому размеру 7).

Süddeutsche Zeitung пишет, что на конференции также обсуждалось то, что имидж Эстонии как э-государства теперь в опасности.

В кулуарах конференции также обсуждалась видео встречи лидера австрийских правых популистов Хайнца-Кристиана Штрахе с родственником российского олигарха. Один из участников конференции выразил надежду, что скоро появится подобное видео и с эстонскими правыми — "Это положит конец этому кошмару".

Издание пишет, что на конференции стало ясно и то, насколько президент Керсти Кальюлайд осуждает EKRE. "Кальюлайд заметно нервничает, так как вынуждена извиняться за расистские новых правопопулистских депутатов и министров", приписывая ей слова "Я их за это не ненавижу".