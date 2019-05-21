21.05.2019, 14:03

"Я их за это не ненавижу". Немецкое издание: Кальюлайд нервничает, так как вынуждена извиняться за расистские высказывания EKRE

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Lennart Meri Konverents 2019
Lennart Meri Konverents 2019Foto: Rauno Volmar

Крупная немецкая газета Süddeutsche Zeitung пишет, что в новом правительстве Эстонии звучат правые пароли EKRE, члены правительства хотят ограничить права журналистов, а у растущей ксенофобии могут быть последствия на экономическое развитие страны.

Корреспондент Süddeutsche Zeitung посетил конференцию имени Леннарта Мери в Таллинне, на которйо присутствовал и президент Тоомас Хендрик Ильвес. Перед этим члены EKRE требовали запретить Ильвесу въезд в страну, так как он якобы портит имидж Эстонии за рубежом.

В своем комментарии насчет EKRE Ильвес был краток: "Мы все еще спорим насчет того, стоит ли измерять их уровень интеллигента в американских или европейский размерах обуви" (Например, европейский размер 40 равен американскому размеру 7).

Süddeutsche Zeitung пишет, что на конференции также обсуждалось то, что имидж Эстонии как э-государства теперь в опасности.

В кулуарах конференции также обсуждалась видео встречи лидера австрийских правых популистов Хайнца-Кристиана Штрахе с родственником российского олигарха. Один из участников конференции выразил надежду, что скоро появится подобное видео и с эстонскими правыми — "Это положит конец этому кошмару".

Издание пишет, что на конференции стало ясно и то, насколько президент Керсти Кальюлайд осуждает EKRE. "Кальюлайд заметно нервничает, так как вынуждена извиняться за расистские новых правопопулистских депутатов и министров", приписывая ей слова "Я их за это не ненавижу".

Кроме прочего, Süddeutsche Zeitung припоминает расистские высказывания Марта и Мартина Хельме о чернокожих, слова министра сельского хозяйства, который назвал Ильвеса и Сийма Калласа "тайными евреями", и, конечно же, "знак хорошего настроения", которые последнее время постоянно показывают политики EKRE.

"Они как все автократы делают вид, будто бы все легко. Им не нравятся сложные вопросы и медиаканалы, и они оказывают на них давление", — сказала Кальюлайд изданию.

"Я хочу, чтобы наши журналисты каждый день боролись за свою свободу. Честно говоря, нам всем приходится это делать", — отметила президент.

Ильвес же заявил Süddeutsche Zeitung, что премьер-министр Юри Ратас и другие министры не могут не нести ответственность за высказывания министров от EKRE, так как это их общее правительство.

По его словам, он не хотел больше никогда говорить о внутренней политике, но теперь "демократия Эстонии в опасности". "Если теперь кто-то скажет, что у нас расистское и антисемитское правительство, никто не сможиет возразить", — констатирует Ильвес.

Он надеется, что это правительство долго не продержится и ущерб туризму и экономике останется ограниченным.

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