"Я думал, что он упадет на землю": в Эстонии видели метеор?

"Я ехал на машине из поселка Виру-Нигула домой в 20:56, когда с неба упал большой объект. Я как раз звонил по телефону, когда его увидел, я сказал об этом и человеку на другом конце провода", — сообщил читатель в 21:34. "Я подумал, что звезда это не могла быть. Погуглил и там было написано, что в районе 10 сентября мимо Земли пройдет астероид. Мог ли это быть он, не знаю. Впереди меня ехали и другие машины, которые затормозили. Сфотографировать не удалось, все произошло очень быстро", — продолжил он рапортовать.

Чуть позже пришло сообщение из Южной Эстонии: "Проезжая через Вастсе-Куусте, я видел на небе очень яркий метеорит. На часах могло быть 20:50. Это была настоящая игра цветов, и я думал, что он упадет на поверхность земли, но приблизившись к Земле, он потух. К сожалению, не успел отреагировать и сделать ни одного фото или видео".

Об этом же интересном явлении нам сообщили и из Тарту: "Метеор двигался в Тарту в Вахи кюла в 21:20 в сторону Selver и ERM, справа налево, было очень четкое движение, с зеленоватым свечением. Запечатлеть его не успел, двигался быстро. Но красивый был вид".