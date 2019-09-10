10.09.2019, 07:01

"Я часто вижу сон, в котором успеваю спасти ее". В Эстонии каждый год совершают суицид 200 человек, а близким остаются боль, слезы и гнев


Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
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"Я часто вижу сон, в котором успеваю спасти ее". В Эстонии каждый год совершают суицид 200 человек, а близким остаются боль, слезы и гнев
Foto: Shutterstock

10 сентября — всемирный день предотвращения самоубийств. В Эстонии в год совершает суицид в среднем 200 человек. Эта цифра остается на одном уровне уже десяток лет и превышает общее число смертей в пожарах, в ДТП и на воде. И если для последних есть государственная программа по предотвращению, то для самоубийства — нет.

Считается, что на каждое самоубийство в Эстонии приходится около 25 попыток самоубийства. Согласно статистике, особенно страдают мужчины: в прошлом году совершили суицид 150 мужчин и 46 женщин, всего 196 человек. По сравнению с другими странами Европы, в Эстонии ситуация плачевная: если в 2015 году средний показатель по ЕС был 11 самоубийств на 100 000 жителей, то в Эстонии цифра была на уровне 16.

Одно самоубийство может глубоко повлиять на 60 человек, таким образом каждый год из-за самоубийств психологически страдают до 12 000 эстоноземельцев. Когда человек решает покончить с собой, то обычно у него остаются близкие: супруг или партнер, друзья, родители, дети, братья-сестры. Им приходится продолжать жизнь, но консультаций от полученной психологической травмы они не получают.

Peaasi.ee попросил поделиться опытом людей, чьи близкие совершили суицид. Их опыт — это печаль, ненависть, самобичевание, непринятие, замешательство, но иногда и понимание, которое приходит потом. Приводим отрывки некоторых из них.

N23

"Первые двадцать лет своей жизни я жила с бабушкой, она одна меня растила. Она была для меня всем: бабушкой, другом, матерью, отцом. В самые тяжелые времена она напоминала мне основной принцип своей жизни: самой важное — жизнь, для каждой проблемы всегда найдется решение.

Жизнь мое бабушки прервалась в 2016 году. Ее нашли в ванной комнате нашей маленькой квартирки, на двери которой была оставлена записка "Не входи одна", а на моем письменном столе лежала прощальная записка: "Дорогая внучка, так будет лучше для всех".

Это было кошмаром, от которого я так и не проснулась. И сейчас, спустя почти три года с ее смерти, я полностью не осознала этот факт. Я часто вижу сон, в котором бабушка находится на грани самоубийства, но я успеваю вовремя вернуться домой и спасаю ее. После этого она обещает так больше никогда не делать и мы живем дальше. Я до сих пор хожу каждый месяц к психиатру и нуждаюсь в психотерапии".

N52

"Это случилось совершенно внезапно 20 лет назад. Мой муж, которому был всего 31 год, в одно утро перед Пасхой ушел на работу и не вернулся. Полиция сказала мне, что он уехал к любовнице на празднике. Я не поверила, и мы с друзьями и соседями продолжили поиски и нашли его в Пасху — мертвым.

Этот случай повлиял на всю мою жизнь и дальнейшую жизнь моих детей. Не знаю, откуда пришли силы ходить на работу и водить детей в школу, помнишь лишь что жила шаг за шагом. Сначала мы втроем с детьми спали вместе на полу гостиной, так чувствовали себя безопаснее.

Больше всего помощи я получила от друзей и родителей. При этом я решила больше об этом не говорить, потому что было так больно. Также я боялась, что люди будут осуждать меня, мол почему муж этой женщины сделал это с собой? Как она в этом виновата?

На самом деле, я и до сих пор не говорю об этом, даже с детьми, которые уже выросли. Не хочу и не могу. Осталось так много вопросов без ответов. Конечно, я продолжила жить своей жизнью, но чувство неполноценности и страх перед отсутствием защищенности никуда не делись".

N40

"Каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, каждый момент является для меня серьезным вызовом — учиться жить без него, моего умного, талантливого, красивого, заботливого сына. ОН ведь почти 18 лет каждый день был в моих мыслях о прошлом, настоящем и будущем.

Каждое утро я просыпаюсь и мой сын умирает снова и снова. Каждое утро я чувствую эту пустоту, то ломающее и ужасное чувство, когда мой счастливый мир распался на части. Но я все же заставляю себя встать, думая о том, что младшему сыну нужна мать — нормальная мать, иногда веселая, иногда нудная, которая смеется, ходит на работу, готовит. Он не должен кроме брата потерять еще и мать.

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Иногда когда я смеюсь мне становится стыдно, что я вообще еще могу смеяться. Чувствую себя виноватой, что потерпела неудачу как мать, что не смогла защитить своего сына от этой болезни. Теперь я уже много узнала о "депрессии с улыбкой на лице", и что крики о помощи были у меня перед носом, а я не понимала, потому что просто не знала. Это как рак, только невидимый, это нельзя увидеть на рентгене или обнаружить в анализе крови.

Так хочется, чтобы тогда кто-то мне сказал — ваш сын болеет такой-то болезнью, она лечится вот так и так. Так хочется кого-то обвинить, но это не поможет и не вернет мне его. Иногда хочется узнать, что произошло в ту ночь и привело к такому исходу, но потом осознаю реальность, что это не вернет его обратно. Ничто уже не вернет его обратно.

Пытаюсь проглотить эту боль, но когда я дома одна, то плачу как маленький ребенок, иногда даже крича как раненое животное. Буду ли я вообще еще когда-нибудь счастлива?! И тогда я думаю, как помочь младшему сыну, ведь он сейчас в таком нежном возрасте, и как справляется мой муж, ведь он такой смелый, чтобы утешить меня. К счастью знаю, что Бог существует, а моему сыну на небе хорошо и спокойно. Мне приходится так думать и верить в это, иначе я сойду с ума".

N36

"Дорогой бывший муж! В чем была твоя проблема? У тебя было все — друзья, работа, любящая жена, свой дом, но в один момент ты решил нажать на кнопку самоуничтожения. Стал избегать своих друзей, не появлялся на работе. Наши отношения треснули по швам, так как ты больше просто не общался со мной. Так ты остался и без дома, потому что я одна просто не могла за него платить.

Я не виню себя, потому что я пыталась помочь. Я водила тебя за руку к психологу, разговаривала с тобой и пыталась понять, просила друзей и родителей о помощи. Но никто мне не смог помочь.

Я плакала, я была несчастна. Но прежде всего я была зла. В чем была твоя проблема? Тебе было легко уйти, а что делать другим? После развода прошел лишь месяц. На похоронах близкие-родственники смотрели осуждающе в мою сторону, ни капли сочувствия. Я был виноватой. А все остальные — им нельзя было знать. "Порок сердца".

И я должна помнить об этом всю жизнь — боже упаси, чтобы я не раскрыла этот секрет не тем людям. Я хотела об этом поговорить, но не могла — те, кто знал, что произошло на самом деле, были враждебны ко мне. Как же я из этого всего вообще вышла здоровой? Я не знаю. У меня теперь новая семья, четверо детей, но каждый вечер я думаю, в чем, черт побери, была твоя проблема? Неужели все же былая виновата я? Все остальные ведь так и думают".

N29

"Наш отец решил покинуть нас у нас же жома. Когда я, сестра и мама вернулись домой, то на улице и дома было темно. Помню, когда мы его нашли, было много криков и слез, никто не знал, что нужно в первую очередь делать. Сестра позвонила по номеру 112, был очень неприятный разговор: "Успокойся! Я ничего не слышу, когда ты так плачешь и кричишь!"

На следующий день выяснилось, что у него были денежные долги, зависимость, другая семья, и мы узнали, что у нас есть трехлетняя младшая сестра. Помощь мы получил от самих себя, от своих родственников, и от полученной информации. Одна сестра стала бояться ходить одна в темноте, другая же сразу уходила из дома, как только что-то начинало идти плохо. Мама боялась быть дома одна.

Рассказать о своих проблемах специалисту казалось странным: "Мы же не первые с такой бедой, другие справляются, справимся и мы! И как вообще чужой человек может помочь? Проблемы надо решать в кругу семьи". Но проблемы никуда не исчезли и мы решили обратиться за помощью. Мы ходил к трем разным психологам. Мы благодарны, что были друг и друга, и нам кажется, что это помогло больше всего".

Куда обратиться в случае опасности самоубийства?

  • Телефон доверия "Линия жизни" на русском языке: 655 5688 (каждый день с 19 до 7 утра)
  • Телефон кризисной психологической помощи: 631 4300 (Пн–Чт 15–19, Пт 15–18)
  • Телефон доверия на русском языке: 127 (каждый день 19–23)
  • Детская помощь: 11 6111 (24 часа)
  • Детские проблемы: 646 0770 (по будням 10–18)
  • Помощь жертвам 11 6006 (24 часа)
  • Скорая помощь: 112 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (24 часа)
  • Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 часа)
  • Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 часа)
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