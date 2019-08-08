"Я 40 минут разговаривала с мошенниками": читательница почти ввязалась в финансовые схемы. Что делать, если вам позвонили "брокеры"?

"Активизировались мошенники по выманиванию денег. Во вторник утром мне звонил такой "брокер". Я попросила перезвонить через 2 минуты. В это время позвонила на номер полиции (6123000) и сообщила о мошенниках. Мне ответили, чтобы я просто заблокировала его номер. Узнать, кто звонил, они не посчитали нужным.

После этого мне перезвонил мошенник, я 40 минут с ним разговаривала, рассказывала про свои счета и инвестиции, он постоянно просил, чтобы я включила компьютер. Но когда мне это надоело, то просто объяснила ему, что я в курсе их "разводов". И бросила трубку".

Номер, с которого звонили: +372 6346377.

Согласно Инфорегистру, телефонный номер принадлежит фирме FIRSTWHEEL NORDIC OÜ, которая занимается продажей электровелосипедов. RusDelfi позвонил по этому номеру, но он устарел и не используется.

Мы обратились за комментариями в Департамент полиции и погранохраны. Пресс-секретарь Виктория Корпан поблагодарила за информацию, которую мы им передали. Она заверила, что полиция проверяет это сообщение.

"Мы признательны за внимание к теме инвестиционного мошенничества, так как именно путем предупреждения вы помогаете людям не стать жертвами", — добавила она.

А на вопрос, как действовать в подобных ситуациях, отвечает веб-констебль Яна Фролова: