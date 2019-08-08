08.08.2019, 15:40

"Я 40 минут разговаривала с мошенниками": читательница почти ввязалась в финансовые схемы. Что делать, если вам позвонили "брокеры"?

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
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TelefonikõneFoto: Hendrik Osula

Читательница рассказала, как она общалась с инвестиционными мошенниками, а портал RusDelfi приводит слова веб-констебля, как избежать таких ситуаций.

"Активизировались мошенники по выманиванию денег. Во вторник утром мне звонил такой "брокер". Я попросила перезвонить через 2 минуты. В это время позвонила на номер полиции (6123000) и сообщила о мошенниках. Мне ответили, чтобы я просто заблокировала его номер. Узнать, кто звонил, они не посчитали нужным.

После этого мне перезвонил мошенник, я 40 минут с ним разговаривала, рассказывала про свои счета и инвестиции, он постоянно просил, чтобы я включила компьютер. Но когда мне это надоело, то просто объяснила ему, что я в курсе их "разводов". И бросила трубку".

Номер, с которого звонили: +372 6346377.

Согласно Инфорегистру, телефонный номер принадлежит фирме FIRSTWHEEL NORDIC OÜ, которая занимается продажей электровелосипедов. RusDelfi позвонил по этому номеру, но он устарел и не используется.

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Мы обратились за комментариями в Департамент полиции и погранохраны. Пресс-секретарь Виктория Корпан поблагодарила за информацию, которую мы им передали. Она заверила, что полиция проверяет это сообщение.

"Мы признательны за внимание к теме инвестиционного мошенничества, так как именно путем предупреждения вы помогаете людям не стать жертвами", — добавила она.

А на вопрос, как действовать в подобных ситуациях, отвечает веб-констебль Яна Фролова:

"К счастью, большинство людей уже хорошо осведомлено о таком виде мошенничества, и не позволяют себя обмануть. Но, к сожалению, так как эта схема все еще работает, мошенники используют ее на данный момент активно и сообщений о людях, ставших жертвами мошенников, достаточно много. Например, 6 августа 53-летнему жителю Нарвы позвонили якобы из фирмы "Щит и меч", о которой полиция уже предупреждала людей, выманили у него личные данные, оформив с их помощью два займа и сняв деньги с его счета. Общий ущерб составил 7000 евро.

Мошенники используют интернет-телефонию и таким образом постоянно меняют телефонные номера. Единственный способ защитить себя от звонков — сразу же прекращать разговор тут же, как только вы поймете, что вам позвонил злоумышленник, и блокировать номер. С просьбой заблокировать номер мошенника можно обратиться к телефонному оператору, в некоторых случаях это возможно.

Мошенники не находятся на территории Эстонии, что является затруднением для привлечения их к ответственности. Главная цель — не попасться на удочку мошенника. Старая пословица гласит — "предупрежден, значит вооружен". Так как полиция и журналисты постоянно оповещают по всевозможным каналам жителей нашей страны о подобных „брокерах”, дурачить людей становится сложнее, поэтому мошенники стали агрессивными и очень навязчивыми.

Еще раз просим поговорить с родственниками, коллегами и друзьями. Предупредите их о подобных звонках и обязательно игнорируйте мошенников, не поддавайтесь на их уговоры о быстром и гарантированном доходе".

О любых подобных случаях пишите на rus@delfi.ee

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