"Я 40 минут разговаривала с мошенниками": читательница почти ввязалась в финансовые схемы. Что делать, если вам позвонили "брокеры"?

"К счастью, большинство людей уже хорошо осведомлено о таком виде мошенничества, и не позволяют себя обмануть. Но, к сожалению, так как эта схема все еще работает, мошенники используют ее на данный момент активно и сообщений о людях, ставших жертвами мошенников, достаточно много. Например, 6 августа 53-летнему жителю Нарвы позвонили якобы из фирмы "Щит и меч", о которой полиция уже предупреждала людей, выманили у него личные данные, оформив с их помощью два займа и сняв деньги с его счета. Общий ущерб составил 7000 евро.
Мошенники используют интернет-телефонию и таким образом постоянно меняют телефонные номера. Единственный способ защитить себя от звонков — сразу же прекращать разговор тут же, как только вы поймете, что вам позвонил злоумышленник, и блокировать номер. С просьбой заблокировать номер мошенника можно обратиться к телефонному оператору, в некоторых случаях это возможно.
Мошенники не находятся на территории Эстонии, что является затруднением для привлечения их к ответственности. Главная цель — не попасться на удочку мошенника. Старая пословица гласит — "предупрежден, значит вооружен". Так как полиция и журналисты постоянно оповещают по всевозможным каналам жителей нашей страны о подобных „брокерах”, дурачить людей становится сложнее, поэтому мошенники стали агрессивными и очень навязчивыми.
Еще раз просим поговорить с родственниками, коллегами и друзьями. Предупредите их о подобных звонках и обязательно игнорируйте мошенников, не поддавайтесь на их уговоры о быстром и гарантированном доходе".
О любых подобных случаях пишите на rus@delfi.ee
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