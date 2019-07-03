Warner Bros пообещала частично компенсировать жителям Ласнамяэ вызванные съемками фильма неудобства(12)
Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет существенно ограничено движение по Лаагна теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Названа причина пожара на секретной подлодке
Первые фото с места взрыва в Кургане, унесшего жизнь ребенка