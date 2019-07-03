Warner Bros пообещала частично компенсировать жителям Ласнамяэ вызванные съемками фильма неудобства

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который в минувшую пятницу заключили мэрия Таллинна, Warner Bros и эстонская фирма Allfilm, передает rus.err.ee.

Согласно распоряжению, утвержденному столичной городской управой, жителям Ласнамяэ со стороны кинодеятелей будет предложена бесплатная культурная программа.

О том, что конкретно она из себя представляет, информации пока нет.

"Поскольку договор между Таллинном и представителями кинокомпании был заключен только в конце прошлой недели, то культурная программа еще составляется", — ответила пресс-служба Ласнамяэской районной управы на запрос корреспондента портала rus.err.ee.