03.07.2019, 12:49

Warner Bros пообещала частично компенсировать жителям Ласнамяэ вызванные съемками фильма неудобства

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rus.delfi.ee
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Laagna tee
Laagna tee Tallinnas LasnamäelFoto: Ilmar Saabas

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет существенно ограничено движение по Лаагна теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который в минувшую пятницу заключили мэрия Таллинна, Warner Bros и эстонская фирма Allfilm, передает rus.err.ee.

Согласно распоряжению, утвержденному столичной городской управой, жителям Ласнамяэ со стороны кинодеятелей будет предложена бесплатная культурная программа.

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О том, что конкретно она из себя представляет, информации пока нет.

"Поскольку договор между Таллинном и представителями кинокомпании был заключен только в конце прошлой недели, то культурная программа еще составляется", — ответила пресс-служба Ласнамяэской районной управы на запрос корреспондента портала rus.err.ee.

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