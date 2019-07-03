Warner Bros пообещала частично компенсировать жителям Ласнамяэ вызванные съемками фильма неудобства(9)
Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет существенно ограничено движение по Лаагна теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.
Российский химик создает в США мобильные приложения
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
22-летний жених скончался сразу после свадьбы
Названа самая вредная колбаса