Взятые пробы на коронавирус у 12 человек в Эстонии оказались негативными

Лаборатория Департамента здоровья в пятницу, 28 февраля, провела анализы проб на коронавирус, взятых в Эстонии у 12 человек. Все взятые пробы оказались негативными, то есть, ни у кого из людей не был выявлен коронавирус, распространение которого началось с Китая, передает RusERR.
Пробу на коронавирус берут у человека на основании решения работника здравоохранения. В свою очередь работник здравоохранения при назначении такой пробы исходит из проявившихся симптомов и того, находился ли данный человек в регионе с повышенным риском распространения инфекции, либо имел контакты с носителем вируса.
Медики просят людей, вернувшихся из регионов с распространением COVID-19, то есть коронавируса, и имеющих характерные для заболевания признаки — кашель, насморк и температуру — не обращаться в отделение неотложной медпомощи (EMO), чтобы не распространять вирус среди других посетителей отделения.
Людям с этими симптомами нужно сначала проконсультироваться со своим семейным врачом по телефону, позвонить по телефону консультации семейных врачей 1220 или по номеру кризисной помощи 112.
При необходимости пациента доставит в больницу скорая помощь.
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