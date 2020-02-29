Взятые пробы на коронавирус у 12 человек в Эстонии оказались негативными

Пробу на коронавирус берут у человека на основании решения работника здравоохранения. В свою очередь работник здравоохранения при назначении такой пробы исходит из проявившихся симптомов и того, находился ли данный человек в регионе с повышенным риском распространения инфекции, либо имел контакты с носителем вируса.

Медики просят людей, вернувшихся из регионов с распространением COVID-19, то есть коронавируса, и имеющих характерные для заболевания признаки — кашель, насморк и температуру — не обращаться в отделение неотложной медпомощи (EMO), чтобы не распространять вирус среди других посетителей отделения.

Людям с этими симптомами нужно сначала проконсультироваться со своим семейным врачом по телефону, позвонить по телефону консультации семейных врачей 1220 или по номеру кризисной помощи 112.

При необходимости пациента доставит в больницу скорая помощь.

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