Взятка бывшему вице-мэру: достаточно ли подаренных имитатором преступления двух бутылок коньяка, чтобы отдать кого-то под суд?

Судят и третьего бывшего вице-мэра Тарту Валво Семиларски, и предъявленные ему обвинения рассматривают в Тартуском уездном суде. Предварительное заседание состоялось в октябре, вступительное заседание будет в январе. Семиларски прокуратура обвиняет в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере. Сначала прокуратура подозревала Семиларски и в получении взятки, но до обвинения это не дошло.

Поскольку в случае Суворова и Лембера в обществе прозвучало, что их притащили в суд только из-за пары бутылок коньяка и счета из парикмахерской — в случае Суворова решение второй инстанции об этом и говорит, — возникает вопрос, пропорционально ли это. Eesti Päevaleht попросил объяснений у следственных учреждений.

"Давайте теперь все проясним — здесь речь шла не только о бутылках коньяка и не только о счете из парикмахерской на 9 евро", — сказала ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм.

По оценке прокуратуры, в случае взятки важно, понимает ли должностное лицо, что ему дают что-то для того, чтобы он совершил какое-то действие или принял какое-то решение в пользу дарителя. "В конкретном случае с этим были связаны пособия из бюджета горуправы, и с точки зрения прокуратуры очень ясно ощущается, как происходила беседа между двумя лицами, имитатором и обвиняемым. Согласно обвинению, Суворов понимал, за что ему дали блага. Это не было так, что один раз передали этот коньяк и все, имитатор ушел. Если бы Суворов пошел с первой бутылкой коньяка к своему начальству и сказал, что смотрите, у меня такой подарок, зарегистрировал его, все было бы по-другому", — пояснил прокурор по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргус Гросс.

Он напомнил, что в ходе обыска бутылку коньяка нашли у Суворова дома, но она уже была наполовину выпита. "Следовательно, он не планировал ее никому возвращать", — сделал вывод Гросс. Также полученные в ходе имитации преступления подарочные карты Суворов вернул, но десять дней спустя, после обсуждения с мэром. "Но с точки зрения обвинения это ничего не изменило, потому что сначала Суворов все-таки принял подарочные карты", — отметил Гросс.

По оценке суда, имитатор вел себя слишком навязчиво. Судья указал, что при таком поведении имитатор создал ситуацию, когда Суворову было неудобно отказаться от принятия этих вещей.

"Государство как будто навязало Суворову преступление. Это явно вопрос доказательства и его трактовки. Имитация все-таки является исключительной в уголовном деле, она не очень часто происходит и добыча доказательств таким путем не является повседневным делом. Суд также упрекнул, почему имитацию проводили несколько раз и почему предлагали взятку несколько раз, одного раза хватило бы. Это интересный упрек", — констатировала ведущий прокурор Кретель Тамм.

"Это не так, что мы выдумываем какие-то схемы, суем человеку бутылку коньяка в руки и уходим. За этим все-таки стоит системное поведение человека", — заверил Гросс.

По словам Тамм, желанием прокуратуры и КаПо было показать образец: человек ведет себя так и неоднократно.

Так же, как уездный суд, окружной суд тоже разнес в пух и прах все обвинения прокуратуры. При оценке доказательств суд не обнаружил, чтобы в действиях Суворова выражалась готовность получить взятку и начать взамен использовать свое служебное положение в интересах имитатора преступления. Опираясь на проверенные доказательства, окружной суд также решил, что принимая бутылки коньяка или подарочные карты, Суворов не подавал имитатору знак, что хочет благодарности в свой адрес. Окружной суд согласился с защитником Суворова, присяжным адвокатом Айваром Пильвом, что обстоятельства принятия подарочных карт — немедленное обращение к мэру с вопросом, как нужно поступить в такой ситуации, — и их возврат не соответствуют типичному образцу поведения взяточника.

Суворова оправдали и по обвинению в мошенничестве, согласно которому он в качестве вице-мэра пытался выманить у одной пожилой женщины 5000 евро. Этот эпизод остался в стадии попытки, потому что женщина отказалась давать деньги. Этой 77-летней жительнице Тарту было трудно получить жилье, и она неоднократно обращалась с этой проблемой в горуправу. По утверждению противоположной стороны, женщина уже надоела горуправе, та якобы все время ходила чего-то требовать. Прокуроры указывают, что Суворову была известна проблема женщины. КаПо установила, что для звонка женщине Суворов использовал отдельный телефон. При звонке с этого номера он представился Михкелем, пообещав женщине решить проблему с квартирой, если получит от нее 5000 евро.

Сразу после получения требования женщина обратилась в Лыунаскую префектуру, чтобы выяснить, чей это номер. Во второй раз она пошла на прием в следственные учреждения, когда Суворова задержали и дело получило огласку.