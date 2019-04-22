Взвывший Сависаар и килька-побудительница. Российские СМИ: эхо встречи Кальюлайд и Путина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не представляет угрозы для граждан страны, передает РИА ”Новости”.

”Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда”, — заявила Кальюлайд в эфире программы ”Москва. Кремль. Путин”.

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Символично: эстонский бизнес с оптимизмом воспринял поездку президента Керсти Кальюлайд в Москву и встречу с Владимиром Путиным, а вот политики — со скепсисом.

Вести: Россия готова сотрудничать с Эстонией

Россия готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявление о готовности к "любым контактам и любому сотрудничеству" было сделано в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Ушаков отметил и ответную готовность прибалтийского государства развивать отношения с РФ.

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Кто-то всерьез опасается того, что для балтийских стран Россия может перестать быть ”угрозой” и ”агрессором”.

Русская весна: Путин неожиданно расколол Прибалтику

Прошедшие на минувшей неделе неожиданные переговоры президента России Владимира Путина и эстонской коллеги Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Там испугались союза нашей страны с Эстонией. Фактически Кальюлайд уличили в измене.

РИА ”Новости”: Россия готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил Ушаков

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Российская Федерация готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Рамблер: ”Единство поставлено под сомнение”: почему Литва выразила недовольство визитом президента Эстонии в Москву

Литва выразила недовольство поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию. В МИД республики считают что, Таллину следовало предварительно согласовать повестку визита с Вильнюсом и Ригой. Эксперты называют такое замечание со стороны литовских дипломатов неуместным.