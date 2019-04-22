Взвывший Сависаар и килька-побудительница. Российские СМИ: эхо встречи Кальюлайд и Путина(12)
Мы подготовили для полноты картины подборку: что и как писали в последнее время СМИ РФ о нашумевшем событии — встречи двух президентов:
Мы подготовили для полноты картины подборку: что и как писали в последнее время СМИ РФ о нашумевшем событии — встречи двух президентов:
КП: ”Балтийские тигры” ревнуют друг друга к Москве
Совершенно неожиданный резонанс получила недавняя поездка президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. Напомним, мадам президент в минувший четверг прибыла в столицу России, чтобы присутствовать на церемонии открытия посольства Эстонии после основательного ремонта и реставрации здания и имела короткое получасовое рандеву с Владимиром Путиным, причем, встреча проводилась по инициативе эстонской стороны. Примечательно, что встреча прошла после сожжения в России более 70 тонн эстонской кильки, которую пытались ввезти в нашу страну в нарушение российских контрсанкций. От чего бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар буквально взвыл и призвал Госпожу Кальюлайд переговорить с президентом России на предмет отмены санкций и ответных мер Москвы.
Газета.ру: Об угрозе от русского языка изменила мнение президент Эстонии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык не представляет угрозы для граждан страны, передает РИА ”Новости”.
”Ни один язык не является угрозой. Я всегда говорю журналистам, которые думают, что мы, эстонцы, считаем русскоговорящих теми, кто ненавидит демократию, что это неправда”, — заявила Кальюлайд в эфире программы ”Москва. Кремль. Путин”.
Свободная-пресса: Общаться с Кремлем Таллин заставила килька
Символично: эстонский бизнес с оптимизмом воспринял поездку президента Керсти Кальюлайд в Москву и встречу с Владимиром Путиным, а вот политики — со скепсисом.
Вести: Россия готова сотрудничать с Эстонией
Россия готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Заявление о готовности к "любым контактам и любому сотрудничеству" было сделано в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Ушаков отметил и ответную готовность прибалтийского государства развивать отношения с РФ.
Новостной фронт: ”ЗДАНИЕ БАЛТИЙСКОЙ РУСОФОБИИ” НАЧИНАЕТ РУШИТЬСЯ ПОД ИСТЕРИЧЕСКИЕ ВОЗГЛАСЫ ЛИТВЫ
Кто-то всерьез опасается того, что для балтийских стран Россия может перестать быть ”угрозой” и ”агрессором”.
Русская весна: Путин неожиданно расколол Прибалтику
Прошедшие на минувшей неделе неожиданные переговоры президента России Владимира Путина и эстонской коллеги Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Там испугались союза нашей страны с Эстонией. Фактически Кальюлайд уличили в измене.
РИА ”Новости”: Россия готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил Ушаков
Российская Федерация готова к любому сотрудничеству с Эстонией, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Рамблер: ”Единство поставлено под сомнение”: почему Литва выразила недовольство визитом президента Эстонии в Москву
Литва выразила недовольство поездкой президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию. В МИД республики считают что, Таллину следовало предварительно согласовать повестку визита с Вильнюсом и Ригой. Эксперты называют такое замечание со стороны литовских дипломатов неуместным.
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