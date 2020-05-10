Вжух — и вы больны! Реальные случаи заражения коронавирусом в Эстонии: от веселых дней рождения до неудачных походов в магазин

Одна семья созвала вместе четыре поколения, которые давно не виделись друг с другом. Событие было особенно радостным, так как часть внуков до этого долгое время была за границей. Однако после праздника 80-летняя бабушка почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую и в больнице поставили диагноз — Covid-19. Вскоре в больницу угодил и дедушка.

В итоге начали тестировать всех, кто был на семейном празднике. Выяснилось, что болезнь привез из-за границы внук, у которого не было ни температуры, ни кашля, но кто чувствовал боль в мышцах и отсутствие вкуса. Среди родни заболело еще несколько человек, младший из которых — ученик начальных классов. Из-за веселого праздника дедушка и бабушка переболели долгой и тяжелой болезнью.

Один юбиляр решил отметить круглую дату в узком кругу семьи. Перед этим его поздравляли и обнимали на работе. Позже выяснилось, что один коллега заболел, а вскоре тест выявил коронавирус и у самого юбиляра. Сейчас еще не известно, сколько людей заразилось в результате праздника — но тех, кто контактировал с больным юбиляром на работе и празднике насчитывается 39 человек.

В начале марта, когда страха перед Covid-19 в Эстонии еще не было, в Таллинне прошел один ужин. Организатор ужина за день до этого вернулся из-за границы. На ужине присутствовали четыре человека. У самого хозяина симптомы появились еще до этого, а из трех гостей двое заразились. Также заразился и сожитель одного из гостей, который на ужине не присутствовал.

В начале апреля в одном офисе заболел десяток человек. Инфекция распространилась от работника, который пришел на работу с сухим кашлем. Он контактировал с коллегами совсем недолго, но и этого хватило — половина из них заразилась и распространила вирус дальше.

Совсем недавно состоялся еще один день рождения, на который один из гостей пришел с легкими симптомами болезни — насморком — и после праздника симптомы появились и у других гостей. Сначала все шишки посыпались на голову гостя с насморком, но тест на коронавирус был отрицательным. У нескольких других гостей все же обнаружили коронавирус, а значит его на праздник принес кто-то, у кого не было явных симптомов болезни.