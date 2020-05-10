10.05.2020, 16:24

Вжух — и вы больны! Реальные случаи заражения коронавирусом в Эстонии: от веселых дней рождений до неудачных походов в магазин


Греэте Лехепуу
EST
Вжух — и вы больны! Реальные случаи заражения коронавирусом в Эстонии: от веселых дней рождений до неудачных походов в магазин
Shutterstock

Каждый раз, когда появляется новый случай заражения коронавирусом, пытаются выяснить, где человек мог подцепить вирус и скем он контактировал. Мы собрали реальные истории того, как коронавирус распространялся между членами семьи, коллегами и друзьями.

Одна семья созвала вместе четыре поколения, которые давно не виделись друг с другом. Событие было особенно радостным, так как часть внуков до этого долгое время была за границей. Однако после праздника 80-летняя бабушка почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую и в больнице поставили диагноз — Covid-19. Вскоре в больницу угодил и дедушка.

В итоге начали тестировать всех, кто был на семейном празднике. Выяснилось, что болезнь привез из-за границы внук, у которого не было ни температуры, ни кашля, но кто чувствовал боль в мышцах и отсутствие вкуса. Среди родни заболело еще несколько человек, младший из которых — ученик начальных классов. Из-за веселого праздника дедушка и бабушка переболели долгой и тяжелой болезнью.

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Один юбиляр решил отметить круглую дату в узком кругу семьи. Перед этим его поздравляли и обнимали на работе. Позже выяснилось, что один коллега заболел, а вскоре тест выявил коронавирус и у самого юбиляра. Сейчас еще не известно, сколько людей заразилось в результате праздника — но тех, кто контактировал с больным юбиляром на работе и празднике насчитывается 39 человек.

В начале марта, когда страха перед Covid-19 в Эстонии еще не было, в Таллинне прошел один ужин. Организатор ужина за день до этого вернулся из-за границы. На ужине присутствовали четыре человека. У самого хозяина симптомы появились еще до этого, а из трех гостей двое заразились. Также заразился и сожитель одного из гостей, который на ужине не присутствовал.

В начале апреля в одном офисе заболел десяток человек. Инфекция распространилась от работника, который пришел на работу с сухим кашлем. Он контактировал с коллегами совсем недолго, но и этого хватило — половина из них заразилась и распространила вирус дальше.

Совсем недавно состоялся еще один день рождения, на который один из гостей пришел с легкими симптомами болезни — насморком — и после праздника симптомы появились и у других гостей. Сначала все шишки посыпались на голову гостя с насморком, но тест на коронавирус был отрицательным. У нескольких других гостей все же обнаружили коронавирус, а значит его на праздник принес кто-то, у кого не было явных симптомов болезни.

Один известный пример — эпидемия коронавируса в студенческом общежитии Раатузе в Тарту. Там коронавирусом заразились 16 человек, так как они не придерживались правил самоизоляции и устроили тусовку.

Один коллектив решил в конце марта собраться вместе и провести время вдесятером, чтобы отметить день рождени коллеги. У троих участников праздника позже выявили Covid-19.

Пожилая пара живет в своем доме. Мужчине 86 лет и в связи с хронической болезнью он уже давно не выходит на улицу. Его 84-летняя жена ходит в магазин и аптеку, используя маску и дезинфицирующие средства. В один момент у мужчины поднялась температура и появилась слабость. Супруга вызвала скорую помощь и мужчину отвезли в больницу. Тест на коронавирус оказался положительным.

Для женщины такой исход был неожиданным, так как к ним домой давно никто не заходил, а у нее самой отсутствовали симптомы болезни. Тест на коронавирус ей не делали, но скорее всего именно она принесла вирус из магазина.

60-летняя дочь отправилась в баню к своей 80-летней матери. Она чувствовала себя здоровой. На всякий случай, чтобы соблюдать дистанцию, они ходили в баню по-отдельности. Однако потом они собрались в одной комнате, чтобы провести время вместе и поговорить.

На самом деле дочь была уже инфицирована и представляла опасность для других: на следующий день она заболела. В последний день скрытого периода болезни она успела заразить и пожилую мать, у которой вскоре тоже проявились симптомы. К счастью, госпитализация обеим не потребовалась.

У 55-летнего мужчины в середине марта появился насморк, он часто кашлял и попросил о возможности сдать тест на коронавирус. Ответ был отрицательный. Мужчина продолжил ходить на работу и жить обычной жизнью, но после трех недель работодатель отправил его на тестирование. Результат теста был положительный.

Мужчина успел заразить членов своей семьи и коллег на работе. Скорее всего, он подцепил вирус в начале марта на крупном мероприятии и результат первого теста был ошибочно-негативный. Возможное объяснение этому — анализ взяли на слишком раннем этапе.

80-летняя дама сознательно находилась дома, соблюдала самоизоляцию и избегала контакта с другими людьми. Продукты ей приносили дети и оставляли под дверью, между собой они не пересекались. На последней неделе марта у женщины все же появилось желание самой сходить в магазин, а через пять дней она заболела. У нее вывили коронавирус, но госпитализация, к счастью, ей не потребовалась. Единственный возможный источник заражения — продуктовый магазин.

Спортивный 84-летний мужчина тайком сбежал из дома, чтобы подышать свежим воздухом и сходить в магазин. Семья ему это запрещала и помогала с покупками каждый день. В итоге поход на улицу закончился положительным тестом на коронавирус и госпитализацией. Так как он утверждал, что ни с кем не контактировал на улице, то вероятный источник болезни — снова магазин.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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