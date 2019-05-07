Взгляд в небеса: какая зарубежная техника на ”Весеннем шторме” бороздит наше воздушное пространство

Sikorsky MH-60G / HH-60G Pave Hawk — вертолет с двумя турбовальными двигателями, находящийся на вооружении ВВС США. Он является производным от UH-60 Black Hawk и включает программу электронных систем ВВС США PAVE. HH-60 / MH-60 является членом семейства Sikorsky S-70.
Крейсерская скорость: 294 км/ч
Размах крыла: 14 м
Масса: 7 260 кг
Тип двигателя: General Electric T700
Производитель: Sikorsky Aircraft
Стоимость: 15 800 000–15 800 000 USD, 33 160 000–33 160 000 USD (2012 г.)
Eurofighter Typhoon
Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель четвёртого поколения. ”Тайфун” разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году.
Максимальная скорость: 2 495 км/ч
Дальность полета: 2 900 км
Годы производства: 1994 — по настоящее время
Стоимость единицы: $123,0 млн (2012 год)
Типы двигателей: Eurojet EJ200, Турбовентиляторный двигатель
Производители: BAE Systems, Alenia Aermacchi, Eurofighter Jagdflugzeug, EADS
Су-22
Су-22 — экспортный Су-17М2 с двигателем Р-29БС-300. Серийный выпуск был организован в 1977—1978 годах.) — советский истребитель-бомбардировщик, разработанный в первой половине 1960-х годов. Первый советский самолёт с крылом изменяемой стреловидности. Три десятилетия состоял на вооружении ВВС СССР и России, широко экспортировался, применялся и применяется в ряде вооружённых конфликтов.
Экипаж: 1 человек
Длина: 19,02 м
Размах крыла: 10,02/13,68 м
Высота: 5,12 м
Площадь крыла: 34,5/38,5 м²
Масса пустого: 12 160 кг
Нормальная взлётная масса: 16 400 кг
Максимальная взлётная масса: 19 430 кг
Масса топлива: 3770 кг
Двигатель: Люлька АЛ-21Ф-3 (1×7800/11200 кгс)
Максимальная скорость у земли: 1400 км/ч
Максимальное число Маха без подвесок: 1,7
Скороподъёмность: 230 м/с
Практический потолок: 14 200 м
Максимальная дальность полёта у земли: 1380 км
Максимальная дальность полёта на высоте: 2300 км
Назначенный срок службы: 20 лет
Вооружение:
2 авиапушки НР-30 (по 80 патронов на пушку)
2 ракеты ”воздух-воздух” К-13, Р-60, Р-73
подвесные пушечные контейнеры
свободнопадающие бомбы, кассетные бомбы
НАР от 57 до 330 мм
управляемые ракеты ”воздух-земля” Х-23, Х-25, Х-29, Х-58