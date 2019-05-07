Взгляд в небеса: какая зарубежная техника на ”Весеннем шторме” бороздит наше воздушное пространство

AgustaWestland AW159 Wildcat



AgustaWestland AW159 Wildcat — это улучшенная версия военного вертолета Westland Super Lynx, предназначенная для использования на полях сражений, в поисково-спасательных операциях и в сражениях на поверхности.

Максимальная скорость: 311 км/ч

Длина: 15 м

Дальность полета: 777 км

Первый полет: 12 ноября 2009 г.

Тип двигателя: LHTEC T800

Производители: AgustaWestland, Leonardo

AgustaWestland Apache



AgustaWestland Apache — это лицензионная версия боевого вертолета Boeing AH-64D Apache Longbow для военно-воздушных сил Британской армии. Первые восемь вертолетов были построены Боингом; остальные 59 были собраны Westland Helicopters в Йовиле, Сомерсет, Англия, из комплектов, поставляемых Boeing.

Крейсерская скорость: 259 км/ч

Начало эксплуатации: январь 2001 г.

Дальность полета: 1 700 км

Стоимость: 35 000 000–35 000 000 GBP

Первый полет: сентябрь 1998 г.

Тип двигателя: Rolls-Royce Turbomeca RTM322