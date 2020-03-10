Выявлены новые симптомы коронавируса

Уточняется, что эти симптомы создают ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. У пациента, зараженного коронавирусом, может появиться различная зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для COVID-19 симптомы.

По данным исследователей, даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Специалисты призвали медиков всерьез подходить к проведению диагностики на коронавирус. Они подчеркнули, что неверное лечение может угрожать как зараженному, так и окружающим.

К основным симптомам коронавируса относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4024 человека, больше 64 тысяч — излечились.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненное дыхание), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделение экстренной медицины больниц, поскольку в случае вируса можно заразить других людей, находящихся там.

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