Выявлено 53 новых случая заражения COVID-19 — большинство из них в Харьюмаа

За последние сутки в Эстонии было сделано 2 018 тестов на COVID-19, из которых 2,6% или 53 оказались положительными. Всего в Эстонии на данный момент сделано 39 605 тестов на коронавирус, из которых 1 512 или 3,8% оказались положительными
По состоянию на 18 апреля 122 человека находятся в больнице в связи с заражением коронавирусом, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 162 человека. К счастью, за последние сутки новых летальных исходов не зафиксировано. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 38 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Харьюмаа (33). На Сааремаа, в Тартумаа и Пярнумаа — по 4 новых случая. Ида-Вирумаа, Хийумаа, Рапламаа и Вильяндимаа — по одному. В случае еще 4 случаев не зарегистрировано место жительства
На данный момент больше всего среди инфицированных людей возрастом 55-59 (11%), за ними следуют люди возрастной группы 45-49 (10%) и 50-54 (10%).
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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