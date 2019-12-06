Выявленные в Эстонии заболевания листериозом не связаны с обнаруженным на M.V.Wool штаммом

Из 20 заразившихся в этом году в Эстонии у 12 обнаружен штамм ST87, штамм листерии остальных восьми заразившихся пока неизвестен.

Штамм, поразивший большинство людей, передается через пищевые продукты, но конкретные продукты, которые могут содержать бактерию, пока неизвестны.

"У нас есть данные, что дело может быть в овощах глубокой заморозки. Однако это данные прошлых лет", — сказал замглавы Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда.

"Здоровым людям не стоит бояться листериоза, потому что их иммунная система прекрасно с этим справится. К группе риска относятся люди с пониженной иммунной системой и беременные женщины, которым мы не рекомендуем употреблять в пищу термически необработанные рыбные и мясные продукты", — сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Елена Томасова.