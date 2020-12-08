Выяснилось, кто выиграл в конце ноября почти 740 000 евро в Bingo loto

Выигрышный билет с одним игровым полем она приобрела в пайдеском магазине Maksimarket. По словам победительницы, она часто играет в Bingo, а выигрыш стал для нее грандиозным рождественским подарком. Пока о нём знает только муж.

Конкретных планов на использование внушительной суммы у женщины пока нет, лишь общие идеи. Она обязательно хочет поддержать своих детей и внуков, произвести дома работы по хозяйству. Когда вновь появится возможность путешествовать, женщина намерена отправиться посмотреть мир.

Поскольку победительница всегда поддерживала различные благотворительные акции, она собирается на сей раз пожертвовать на благое дело несколько более солидную сумму.