Выяснение причины смерти молодого спасателя продолжается. Связана ли она с вакцинацией, пока неясно

”Лекарственный департамент начал расследование для установления причины смерти. Насколько мне известно, информацию сообщили общественности, чтобы избежать слухов. Чтобы сказать, что случай исследуется и что пока точно неясно, от чего наступила смерть, нельзя и утверждать, что это связано с вакциной”, — ответила Каллас на вопрос журналиста, зачем вообще нужно было публично сообщать о смерти, когда ее связь с вакцинацией непонятна.
Министр здоровья и труда Танель Кийк пообещал, что как только причины будут установлены, об этом сообщат общественности в том объеме, насколько этого позволяет защита личных данных. Он отметил, что Лекарственный департамент обнародовал ту информацию, которую мог. ”По понятным причинам, нельзя выкладывать перед общественностью все данные о здоровье”, — сказал Кийк.
Как стало известно накануне, в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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