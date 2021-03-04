04.03.2021, 14:11

Выяснение причины смерти молодого спасателя продолжается. Связана ли она с вакцинацией, пока неясно

 (1)
EST
Ravimiamet
Foto: Argo Ingver

Премьер-министр Кая Каллас сказала на сегодняшней конференции правительства, что наличие или отсутствие взаимосвязи между вакцинацией и смертью 31-летнего сотрудника Спасательного департамента будет установлено после тщательного рассмотрения анамнеза.

”Лекарственный департамент начал расследование для установления причины смерти. Насколько мне известно, информацию сообщили общественности, чтобы избежать слухов. Чтобы сказать, что случай исследуется и что пока точно неясно, от чего наступила смерть, нельзя и утверждать, что это связано с вакциной”, — ответила Каллас на вопрос журналиста, зачем вообще нужно было публично сообщать о смерти, когда ее связь с вакцинацией непонятна.

Министр здоровья и труда Танель Кийк пообещал, что как только причины будут установлены, об этом сообщат общественности в том объеме, насколько этого позволяет защита личных данных. Он отметил, что Лекарственный департамент обнародовал ту информацию, которую мог. ”По понятным причинам, нельзя выкладывать перед общественностью все данные о здоровье”, — сказал Кийк.

Читайте также:

Как стало известно накануне, в Ида-Таллиннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был 17 февраля вакцинирован препаратом AstraZeneca.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: