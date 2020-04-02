02.04.2020, 11:59

Вывоз мусора в Таллинне проходит по стандартному расписанию


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Prügikastid Tallinnas
Foto: Hendrik Osula

Организованный вывоз мусора проводится в Таллинне в обычном ритме, согласно графику, но из-за режима чрезвычайного положения количество отходов в жилых районах увеличилось. Также припаркованных возле многоквартирных домов автомобилей стало больше обычного.

Таллиннский центр отходов рекомендует квартирным товариществам во избежание переполненных контейнеров заказать дополнительный вывоз мусора или установить дополнительный контейнер. Заказы можно отправить по электронной почте info@prugi.ee или по телефону 616 4000. В конторе Таллиннского центра отходов (Paljassaare põik, 5) клиентов обслуживают только по предварительной договоренности.

Центр отходов просит владельцев автомобилей парковать свои машины таким образом, чтобы у мусоросборочных грузовиков имелся свободный доступ к контейнерам квартирных товариществ; владельцев частных домов также просят обеспечить свободный доступ к контейнерам в указанное в графике время. Таким образом можно избежать недопонимания и дополнительных счетов, возникающих из-за порожних поездок.

Начиная с апреля Таллиннский центр отходов перешел на летний график работы. Станции по сбору отходов Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ открыты по рабочим дням с 12.00 до 20.00. В субботу и воскресенье все станции работают с 10.00 до 18.00.

Пальяссареская станция закрыта по вторникам для вывоза мусора и внутренних уборочных работ; по четвергам закрыта Пяэскюлаская, а по пятницам закрыты станции Пярнамяэ и Рахумяэ. В государственные праздники все станции закрыты.

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