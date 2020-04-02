Вывоз мусора в Таллинне проходит по стандартному расписанию

Таллиннский центр отходов рекомендует квартирным товариществам во избежание переполненных контейнеров заказать дополнительный вывоз мусора или установить дополнительный контейнер. Заказы можно отправить по электронной почте info@prugi.ee или по телефону 616 4000. В конторе Таллиннского центра отходов (Paljassaare põik, 5) клиентов обслуживают только по предварительной договоренности.

Центр отходов просит владельцев автомобилей парковать свои машины таким образом, чтобы у мусоросборочных грузовиков имелся свободный доступ к контейнерам квартирных товариществ; владельцев частных домов также просят обеспечить свободный доступ к контейнерам в указанное в графике время. Таким образом можно избежать недопонимания и дополнительных счетов, возникающих из-за порожних поездок.

Начиная с апреля Таллиннский центр отходов перешел на летний график работы. Станции по сбору отходов Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ открыты по рабочим дням с 12.00 до 20.00. В субботу и воскресенье все станции работают с 10.00 до 18.00.

Пальяссареская станция закрыта по вторникам для вывоза мусора и внутренних уборочных работ; по четвергам закрыта Пяэскюлаская, а по пятницам закрыты станции Пярнамяэ и Рахумяэ. В государственные праздники все станции закрыты.