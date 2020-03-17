Вывоз мусора будет осуществляться, пока ситуация совсем не ухудшится, но станции переработки отходов закрываются

Председатель правления AS Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде сообщил, что сейчас у них не предусмотрены изменения в организации вывоза отходов — все будет делаться согласно договорам.

Однако он просит клиентов предоставить работникам фирмы доступ к отходам таким образом, чтобы не было необходимости клиентам и работникам контактировать друг с другом. Клиентов также просят не подходить к работникам ближе, чем на два метра, и по возможности выставлять контейнеры с мусором к краю дороги.

Если же в доме есть больной Covid-19, то отходы просят не накапливать в большом количестве, так как они отправляются на последующую сортировку, которая производится в основном в ручную. Возникает опасность заражения сортирующего отходы персонала.

"В таком случае просим упаковать отходы в пластиковый пакет, тщательно его завязать и обязательно поместить внутрь контейнера сбытовыми отходами, не рядом с ним и не на его крышку", — подчеркнул Лууде.

Кроме того сейчас закрыты все конторы. Клиенты могут связаться с фирмой по телефону, а выплаты наличными можно совершить в банковских конторах.

"Если распространение вируса примет такие объемы, что основная часть наших сотрудников заболеет, то мы, конечно же, больше не сможем гарантировать непрерывную работу", — отметил Лууде. Он добавил, что. в ближайшие дни ничего не должно произойти, что серьезно изменило бы вывоз отходов.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!