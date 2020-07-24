ВЫВОД: Привезенных в Эстонию украинских рабочих надо было тестировать на коронавирус до посадки в самолет

Во вторник спецрейсом в Эстонию прилетели 159 украинских рабочих. В Таллиннском аэропорту их проверили на коронавирус, и три пробы дали положительный результат.

На борту самолета также были 11 сопровождающих из Эстонии. Кроме того, как видно на фото из аэропорта, прибывшие работники контактировали с принимающей стороной и работодателями, а позже и с проводившими тестирование медицинскими работниками.

Департамент здоровья сообщил, что проверка работников в их стране перед вылетом помогла бы предотвратить контакты с возможными переносчиками вируса на борту самолета. Департамент подчеркнул, что об этом принимает решения другие учреждения.

Министр сельской жизни Арво Аллер сообщил Maaleht, что в отношении тестирования доверяет специалистам Департамента здоровья и их точке зрения.

"Держу кулаки, чтобы подобное больше не произошло. ТЕперь мы должна на месте справляться со сложившейся ситуацией и делать все, чтобы инфекция не распространилась дальше", — подчеркнул Аллер.

Tervitusembus Foto: Jaanus Lensment

Тестирование на месте организовала Эстонская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с медицинским учреждением SYNLAB и Таллиннским аэропортом.

Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты Роомет Сырмус утверждает, что в ближайшее время нет планов организовывать новые подобне рейсы.

Также, по его словам, нельзя сказать, что этот рейс был организован неправильно, так как правительство требует проводить тестирование на коронавирус в месте прибытия.

Эстонская торгово-промышленная палата доверяет Департаменту здоровья в изменении организации тестирования, чтобы внедрить соответсвующие меры для предотвращение распространения коронавируса в Эстонии.

Ukraina töölised saabusid Eestisse Foto: Jaanus Lensment

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

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