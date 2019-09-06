Выступление президента Эстонии в Абу-Даби услышат представители 150 стран

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7-9 сентября будет находиться с рабочим визитом в Дубае и Абу-Даби в сопровождении делегации из 70 бизнесменов и выступит с речью на Всемирном энергетическом конгрессе, передает rus.err.ee.
Цель визита заключается в поддержке усилий эстонских предпринимателей по выходу на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила в пятницу президентская канцелярия.
Всемирный энергетический конгресс проводится раз в три года и является влиятельным форумом для лидеров энергетических секторов промышленности. На конгрессе будут представлены три четверти государств мира. Сообщается, что в Абу-Даби соберутся представители 150 стран.
В начале 2020 года в Абу-Даби откроется эстонское посольство.
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