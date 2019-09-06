Выступление президента Эстонии в Абу-Даби услышат представители 150 стран

Цель визита заключается в поддержке усилий эстонских предпринимателей по выходу на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила в пятницу президентская канцелярия.

Всемирный энергетический конгресс проводится раз в три года и является влиятельным форумом для лидеров энергетических секторов промышленности. На конгрессе будут представлены три четверти государств мира. Сообщается, что в Абу-Даби соберутся представители 150 стран.

В начале 2020 года в Абу-Даби откроется эстонское посольство.