Выставка ”Властвование машин”: управляют ли люди машинами, или машины управляют людьми?

Основная мысль, вдохновившая выставку ”Властвование машин” — это противоречивость в отношениях между машинами и теми, кто ими управляет. Выставка предоставляет посетителям самим решать, управляют ли люди машинами, или машины управляют людьми. Она посвящена трем темам: дорожная культура, обучение дорожному движению и дорожно-строительная техника. Каждая часть по-своему осмысливает властвование машин.

”Мы очень рады, что новую выставку музея в первые два дня посетило уже почти две тысячи человек,” — сказала специалист по коммуникации Дорожного музея Эстонии Лиина Кукк. ”Если раньше дорожный музей посещали чаще всего летом, то после открытия нового машинного зала мы можем предложить гостям больше интересных открытий, увлекательных мероприятий и общественных программ круглый год.”

Выставка спроектирована для всей семьи: детям понравятся интерактивные экспонаты, бабушки с дедушками найдут много возможностей поностальгировать, и все взрослые смогут еще раз освежить знания о безопасном движении. ”В первой части экспозиции посетители явно увидят, как машина в 20-ом веке превратилась из предмета роскоши в предмет потребления. В конце машинного зала можно ознакомиться с примерно 90 тоннами дорожно-строительной техники, которая дает представление об истории строительства дорог в Эстонии. Там же все желающие могут ощутить, какого управлять дорожной техникой,” — добавила Кукк.