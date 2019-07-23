23.07.2019, 22:00

Выставка ”Властвование машин”: управляют ли люди машинами, или машины управляют людьми?


rus.delfi.ee
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Выставка ”Властвование машин”: управляют ли люди машинами, или машины управляют людьми?
Фотограф: Том Журавлев

В Дорожном музее Эстонии 20 июля открылась новая интерактивная выставка ”Властвование машин”. Новый машинный зал, посвященный дорожному движению и занимающий 1500 квадратных метров, будет интересен как детям, так и взрослым.

Основная мысль, вдохновившая выставку ”Властвование машин” — это противоречивость в отношениях между машинами и теми, кто ими управляет. Выставка предоставляет посетителям самим решать, управляют ли люди машинами, или машины управляют людьми. Она посвящена трем темам: дорожная культура, обучение дорожному движению и дорожно-строительная техника. Каждая часть по-своему осмысливает властвование машин.

”Мы очень рады, что новую выставку музея в первые два дня посетило уже почти две тысячи человек,” — сказала специалист по коммуникации Дорожного музея Эстонии Лиина Кукк. ”Если раньше дорожный музей посещали чаще всего летом, то после открытия нового машинного зала мы можем предложить гостям больше интересных открытий, увлекательных мероприятий и общественных программ круглый год.”

Выставка спроектирована для всей семьи: детям понравятся интерактивные экспонаты, бабушки с дедушками найдут много возможностей поностальгировать, и все взрослые смогут еще раз освежить знания о безопасном движении. ”В первой части экспозиции посетители явно увидят, как машина в 20-ом веке превратилась из предмета роскоши в предмет потребления. В конце машинного зала можно ознакомиться с примерно 90 тоннами дорожно-строительной техники, которая дает представление об истории строительства дорог в Эстонии. Там же все желающие могут ощутить, какого управлять дорожной техникой,” — добавила Кукк.

Самая выдающаяся часть экспозиции — это центр обучения дорожному движению, который наглядно демонстрирует механику машин, физику движения и безопасность на дороге. С помощью современных технологий посетителям передается непосредственные ощущения того, что происходит, например, в движущемся к месту происшествия автомобиле скорой помощи; насколько опасно отвлекаться за рулем; как устроены системы безопасности машин и так далее. Буквально разрезанная наполовину BMW демонстрирует внутреннее устройство автомобиля. Посетители выставки могут экспериментировать с раскраской машины своей мечты и опробовать свои навыки езды в разных условиях на симуляторе.

Выставку спроектировали Motor Agency — Produktsioonigrupp OÜ, техническое исполнение: TM Development OÜ ja RMK Invest OÜ.

Машинный зал был построен в рамках усиления региональной конкуренции при поддержке Департамента шоссейных дорог Эстонии и EAS. Вся стоимость проекта вместе с постройкой зала и организацией выставки составляет примерно 2 миллиона евро, полученная финансовая поддержка — 1,7 миллионов евро.

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