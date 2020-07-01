Высокопоставленный чиновник Департамента здоровья покидает свою должность(13)
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидает свою должность.
Глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай покидает свою должность.
Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.
Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердила Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что Кадай уходит из Департамента здоровья по собственному желанию и у правительства к его работе претензий нет. "Мы встретились вчера с Кадаем, чтобы обсудить подробнее кризисное время и то, как мы с ним справляемся. На этой встрече он сам сообщил, что решил покинуть должность. Я посоветовал ему обдумать это решение, потому что его опыт как в Министерстве социальных дел, так и в Департаменте здоровья очень полезен, но он сказал, что решение принято", — сказал Кийк.
Министр сегодня подписал приказ, согласно которому исполняющим обязанности генерального директора Департамента здоровья станет заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.
"Мари-Анне Хярма с начала коронавирусного кризиса участвовала в работе кризисного штаба Департамента здоровья и хорошо знает всю систему здравоохранения, — сказал министр социальных дел. — Вдобавок у Хярма есть сильное профессиональное прошлое и необходимые экспертные знания в сфере здравоохранения".
"Если посмотреть на статистику распространения вируса, у нас сейчас спокойный период, но Департамент здоровья все-таки внимательно наблюдает как за внутригосударственными, так и за зарубежными эпидемиологическими изменениями, — сказала Мари-Анне Хярма. — Я считаю важным, чтобы уставшие от кризиса коллеги смогли летом как следует отдохнуть и восстановиться — это также позволяет сегодняшняя ситуация. В то же время мы в сотрудничестве с министерством и другими учреждениями готовимся к тому, если коронавирус начнет шире распространяться сейчас, когда во многих странах смягчают ограничения".
Конкурс на замещение должности гендиректора Департамента здоровья проведет действующая при Госканцелярии комиссия по выбору высших руководителей госслужбы. Мари-Анне Хярма назначена исполнять обязанности гендиректора до назначения на должность нового гендиректора.
Напомним, 18 июня генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило сообщила коллегам, что по желанию министра социальных дел Танеля Кийка покидает пост.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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