Высокопоставленный чиновник Департамента здоровья покидает свою должность

Во время коронакризиса он был одним из главных ответственных в Департаменте здоровья.

Пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп подтвердила Delfi, что Кадай подает в отставку. Его последний рабочий день — 5 июля.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что Кадай уходит из Департамента здоровья по собственному желанию и у правительства к его работе претензий нет. "Мы встретились вчера с Кадаем, чтобы обсудить подробнее кризисное время и то, как мы с ним справляемся. На этой встрече он сам сообщил, что решил покинуть должность. Я посоветовал ему обдумать это решение, потому что его опыт как в Министерстве социальных дел, так и в Департаменте здоровья очень полезен, но он сказал, что решение принято", — сказал Кийк.

Министр сегодня подписал приказ, согласно которому исполняющим обязанности генерального директора Департамента здоровья станет заведующая отделом мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Мари-Анне Хярма.

"Мари-Анне Хярма с начала коронавирусного кризиса участвовала в работе кризисного штаба Департамента здоровья и хорошо знает всю систему здравоохранения, — сказал министр социальных дел. — Вдобавок у Хярма есть сильное профессиональное прошлое и необходимые экспертные знания в сфере здравоохранения".

"Если посмотреть на статистику распространения вируса, у нас сейчас спокойный период, но Департамент здоровья все-таки внимательно наблюдает как за внутригосударственными, так и за зарубежными эпидемиологическими изменениями, — сказала Мари-Анне Хярма. — Я считаю важным, чтобы уставшие от кризиса коллеги смогли летом как следует отдохнуть и восстановиться — это также позволяет сегодняшняя ситуация. В то же время мы в сотрудничестве с министерством и другими учреждениями готовимся к тому, если коронавирус начнет шире распространяться сейчас, когда во многих странах смягчают ограничения".

Конкурс на замещение должности гендиректора Департамента здоровья проведет действующая при Госканцелярии комиссия по выбору высших руководителей госслужбы. Мари-Анне Хярма назначена исполнять обязанности гендиректора до назначения на должность нового гендиректора.