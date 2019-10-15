15.10.2019, 12:05

Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра


rus.delfi.ee
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Высокий интерес к объявленным сегодня учениям "положил" сайт оборонного регистра
Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели. Интерес оказался настолько велик, что сайт, на котором резервисты могут посмотреть, призваны ли они, оказался перегружен и недоступен.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента оборонных ресурсов Анне Освет, ведомство увеличило мощность процессора сервера в четыре раза и сейчас доступ при помощи ИД-карты должен быть восстановлен.

”При использовании Mobiil-Id и Smart-Id из-за перегрузки могут возникнуть проблемы. Приносим всем, кого это касается, свои извинения”, — сказала она Delfi.

По предложению командующего Силами обороны, на учения призываются резервисты 61-го тылового батальона. Призванные резервисты обязаны незамедлительно прибыть в место сбора, указанное в приглашении.

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Проверить, находитесь ли вы в числе призванных, можно в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee. Резервисты 61 тылового батальона могут получить информацию по номеру +372 717 8050 или имейлу 1jvbr.reserv@mil.ee.

Цель дополнительных учений — проверка боеготовности. Учения носят тренировочный характер, прямой угрозы безопасности Эстонии нет.

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